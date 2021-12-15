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【即時短評】千字文的7字標 就是侯友宜的表態

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜每天行程滿檔，臉書成為他抒發想法的管道。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜每天行程滿檔，臉書成為他抒發想法的管道。記者李定宇／攝影

近來針對四大公投議題，新北市長侯友宜不斷被要求表態是否支持國民黨「四個同意」，甚至因未參與國民黨公投宣講活動，黨員醞釀要求黨主席朱立倫給予黨紀處分。而侯友宜之後於臉書發表長達1411字的《我對公投的看法》，外界以為侯友宜終於要表態了，但侯友宜講的只是何謂公投，而非針對四項公投發表同意與否。

《我對公投的看法》此文一出，PTT討論串「侯友宜這招算好招還是爛招？」「侯友宜快跌落神壇了吧??」等類似文章不斷出現，各界質疑侯友宜不表態是為當不沾鍋、想兩邊都討好，但是對於侯友宜來說，公投的本質是民眾做決定，而非告訴民眾如何做決定。

侯友宜團隊對於千字文引發批評，多也抱持冷靜面對態度，認為僅少數極端異議容易浮上檯面，一般多數大眾，相對都選擇沉默。早在今年8月國民黨主席候選人江啟臣、卓伯源及朱立倫，在19、20日分別驅車前往新北市府尋求侯友宜支持，侯友宜也自始至終皆未表態支持哪位參選人。

隨著新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱等縣市首長、立委約14人皆在臉書上力挺朱立倫參選黨主席，獨缺新北市長侯友宜發文支持，藍營內部已有不少聲浪質疑，侯友宜與國民黨務切割頗為明顯。

其實，2018年9月侯友宜參選新北市長之際，他就曾經說過台灣被藍、綠綁架太久，他說，「我們為社會服務，只服務一個顏色就是國家顏色，國家第一、人民至上，其他都不必講。」

府內人士認為，選黨主席與四個公投，對侯友宜而言，都是由人民做決定，侯友宜認為四項公投已經被操作成藍、綠對抗，若加入國民黨四個同意，就等於反對民進黨四個不同意，因此，若侯友宜支持國民黨的公投說明會，如同打臉自己曾說過的「只服務一個顏色。」

侯友宜自己肯定很清楚，若參加藍營的公投說明會，能夠鞏固自己深藍票源，但為何黨內不滿聲浪高漲，侯友宜還是不作任何表態？許多人說侯友宜的千字文沒有答案，或許這是外界沒得到希望的答案，但侯友宜要給的答案是「公投是人民作決定，而非投下我的答案。」

四項公投現在是藍、綠對抗各自表述，政黨透過花言巧語利誘民眾投下政黨期待的方向，參加藍或綠營舉辦的公投說明會，將聽到完全不同的說法，兩邊都說對方在騙，那到底真相是什麼？藉由公投批評對手陣營，民眾獲知事實的權利又在哪裡？

「將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案。」侯友宜通篇的重點，就僅僅這三句話，政黨與政府應該讓民眾清楚理解四項公投的優缺點，交給民眾自己去決定，而不是讓民眾跟隨政治人物的表態。

侯友宜 公投

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