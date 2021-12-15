柯文哲談2024「選總統我會準備」 但先預告侯友宜將下油鍋煎

台北市長柯文哲接受廣播專訪今天播出，對於2024總統大位，他說，「選總統，我還是會準備」，也自爆2019年，曾找過很多國安會、國安局的，一個一個問，聽過後，算了算了，2020不選了，「要當總統，要有一天電話拿起來，日本很多政要可通、到美國國務院可以通，好歹北京有沒有可以直接.....，還早，還沒準備好。」

提到新北巿長侯友宜可能是2024年總統大選必然的對手，柯文哲則說，那也不一定，侯友宜一定要先選2022，未來一年，侯也要上油鍋給人家煎，一定會被逼要不要背棄新北市民，「我們都要被下油鍋煎過一遍，要看熬不熬得過去，侯一定要選連任，但很多人都怕被套落跑帽子。」

柯文哲接受廣播主持人王淺秋專訪，對於外界認為，民眾黨現在是搶藍票，柯文哲則表示，現在民進黨的戰略很精確，就有「532策略」，放任民眾黨侵蝕國民黨的票，將民眾黨往紅推，柯也說，儘管現階段藍加白是小於綠，但「還是要揭穿民進黨的....不是喊台獨的就可以貪汙，不是喊抗中保台就可以國家錢亂花」。

柯說，他怎麼不是綠營，他是二二八家屬出身，怎麼會是紅的？神經病！

主持人王淺秋提到，名嘴沈富雄分析，這次公投讓藍軍領袖侯友宜雖輸掉深藍支持，但贏到更多中間選民，讓朱立倫雪上加霜，也讓柯文哲被邊緣化，柯文哲說，他每次都被邊緣化，但越被邊緣化民調越高，他也學乖了，民調低少講話，他還是過自己的生活。

柯文哲說，選總統，他還是會準備，甚至媽媽說「若選不上怎辦？」他說，「選不上就算了，我心態還是最健全，就是心存善念盡力而為，還是努力做，剩下天決定」，不過也說，政治還是有世俗的一面，買媒體、樁腳，要花多少錢，想辦法？「我還沒有想出來」。

至於2024有無可能與鴻海創辦人郭台銘合作？柯文哲說，正確講法，「我們爭取任何人合作，朋友要多敵人要少，尤其勢好的時候大家都會幫忙，勢不好誰理你？」

對於前立委沈富雄稱「投機柯文哲」，柯文哲說，時間做久大家還是知道，但柯文哲從頭到尾站著不動，每個人跑跑去。「人家常說柯文哲變來變去，我心裡想，拜託，柯文哲從頭到尾站的不動，是你們跑來跑去，柯文哲都沒有移動。」