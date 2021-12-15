法國友台議員戴扈傑等抵台訪問 盼展開經濟文化交流

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率領的訪問團上午抵達桃園機場，由外交部次長田中光代表接機，田中光跟每位成員手肘碰手肘代替握手致意，戴扈傑在機場國賓門發表談話時表示，很高興受台灣政府邀請來台，與國民議會另外五名議員組成跨黨派小組一起來台訪問。他做為國民議會友台小組主席在國民議會通過第一個友台決議文，鼓勵法國政府支持台灣參加國際組織，通過這次決議文之後，他就希望來到台灣與蔡總統及其他相關部會進行會談，希望這次交流是台灣、法國及台灣、歐洲之間的交流，交流內容可以涉及文化、經濟等層面。

訪問團由團長是戴扈傑，還包括外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric），以及財政委員會議員布義顧（Jean-Louis Bricout）共6名跨黨派的國民議會議員。訪問團成員在國賓門和影集短暫致詞後，由接待人員引導前往國賓室稍作休息，再依照工作人員的安排搭車離去。

外交部表示，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。這次是戴扈傑在2016年之後第二度訪台，彰顯台法關係友好緊密。雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的夥伴關係。