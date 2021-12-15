法國議員團今早抵台 盼深化經濟、文化交流

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）率團今早抵台訪問，戴扈傑受訪表示，希望來台與蔡英文總統，以及重要部會會談、交流，議題涉及經濟與文化層面。

戴扈傑等6位跨黨派的國民議會議員15日至19日訪台，訪團於今天上午8時45分左右抵達台灣，外交部次長田中光代表接機；雙方合影，戴扈傑並短暫受訪，以法文回應。

戴扈傑說，很高興受台灣政府邀請，與跨黨派國民議會議員來台訪問，他作為國民議會友台小組主席，今年推動「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議；希望來台與蔡總統，以及其他重要相關部會會談、交流，將涉及經濟與文化等層面。

外交部昨表示，此訪團在台期間將會見蔡總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等官員；游錫堃與吳釗燮將分別設宴款待戴扈傑訪團。

此團還將會晤經濟部、衛福部、陸委會、環保署等相關部會首長，並參訪文經設施等；雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見。

外交部指出，此團團員包括外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric）以及財政委員會布義顧（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。這是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪團。

外交部指出，這次是戴扈傑在2016年之後第二度訪問台灣，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會今年11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，為法國國民議會通過友台決議案首例。

訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。