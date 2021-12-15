【專家之眼】台灣是美中角力下的民主商品？

就在12月初，拜登總統舉辦全球民主峰會之際，中美洲尼加拉瓜與台灣斷交並與大陸建交，同時中方還在稍早提出《中國的民主》白皮書，具體介紹中國的民主發展，可見美中對抗日熾，台灣躬逢其盛。

此次民主峰會的受邀者眾，但因其主題是防範威權主義、打擊貪腐與促進人權，此乃美方進一步結盟制中的行徑。其實，美國的民主也一直為人詬病，其國內黑白糾紛不斷，槍枝氾濫成災，對外征戰濫殺，今年一月六日暴民還衝進國會山莊，甚至威脅到國會議員的人身安全，其暴力情景還歷歷在目，美國民主典範的旗幟已經掉漆，確實讓人詫異。當前最為諷刺的事例就是阿富汗，美軍在當地駐紮20年，最後落得鎩羽而逃，顯見美國價值的侷限性與排他性。

尤其，此次大會的其參與者，還包括土耳其與剛果等國家，確實難以民主稱之。只因土耳其支持新疆維吾爾族，故美方漠視了厄爾端總統年前鐵腕清算國內反對派的血腥事實，確實讓此次民主峰會蒙羞。

而新疆問題乃牽涉基督徒與穆斯林所種下的恐怖主義敗因，９１１事件就是最新的展現。之後由美國所策劃的「阿拉伯之春」更是火上加油，而後爆恐思想與模式蔓延到新疆的穆斯林，還要中國人來承擔惡果，本來就極不公平。況且北京的處置全屬防恐與自保行為來化解暴力，利己利人，西方霸道批鬥的行徑企圖以此顛覆中國，動機可議。反之，若中國的治理失控，那對於區域甚至世界的危害將無法想像。

相對的，在此次峰會召開之前，大陸公布約2.4萬字的《中國的民主》白皮書，其內容包括：中共領導人民實現全過程人民民主和成果民主，並稱「中國的民主是人民民主，人民當家作主是中國民主的本質和核心」，強調一個國家的民主應該由該國人民來決定，而不應該由外人來評判，也無可厚非。

況且，「民主是各國人民的權利，而不是少數國家的專利」，實現民主有多種方式，不可能千篇一律，用單一的眼光審視政治文明，本身就是不民主。這種論述對於一些非西方國家而言，難說沒有吸引力。

其實，「水可載舟，亦可覆舟」，乃實際可以檢驗民主的良方，若中共真如西方所批評的如此專制極權與不堪聞問，早就被人民推翻了，可見中西方文明的差異。況且，若將當前大陸的整體發展與其過往的情況相較，比如1949年中國人平均壽命只有40歲，但如今已達79歲等等，鐵證如山，令人驚豔。

由於世界各國的發展程度不同，西方發達國家的數量只佔全球近兩百個國家的1/4左右，人口也只占約12%，歐盟加美國也只有8億人，美國要以其一貫的方式帶頭而改變世界，還有很長的路要走。而對於廣大的非西方國家，中方所提出的社會主義民主，確實比較符合其工商業較為落後甚至農業的國情。

與此相關的，在尼加拉瓜案方面，可從三個層面來分析。首先，由於尼國左派桑定政權與美國長期不睦，今年１１月份的選舉結果也未被西方國家承認，以至於台灣對尼國也採取了保持距離的態度。再者，在台尼雙邊關係方面，由於台灣可提供的外交協助大多只限於金援，而尼方又數度獅子大開口，使得我方窮於應付而未如其願。

更重要的是大國博弈，由於台尼斷交之日正好是民主峰會之時，可見中尼雙方不但合作無間，更是給美方的「台灣保證法」相當的衝擊。而台灣夾在兩大之間好似無辜的受害者，但也受傷不輕，這是否會導致連鎖效應，還有待觀察。

總之，台灣已在美中之間選邊，但這種偏執的抉擇是否真的符合台灣的利益，確實值得商榷，當前兩岸風聲鶴唳就是嚴重的徵兆，如何化解干戈，才是當務之急。