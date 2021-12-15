【專家之眼】政府不會養網軍！原來是假新聞？

「政府不會養網軍」、「一人一信查網軍」、「違法行為都會嚴查嚴辦！」這幾天，只要有政治人物被問到「有沒有養網軍」，一律矢口否認，就算是輿論認定且眾所周知的事實，可是，網軍這件事情沒有人會承認。因為我們所說的「網軍」，似乎就代表了「帶風向」、「假新聞」，或是「認知戰」。

打開專營「政治宣傳」的公關行銷公司網頁，網軍兩字就大大的寫在首頁。然而，或許大型公司的政治宣傳手法較為理性，但有更多只以「達到客戶政治目的」為首要目標的公司，不擇手段，形成中傷、誹謗、假訊息等擾亂視聽的惡意行為，才是千夫所指的網軍之流。

但是，政府機關跟政治人物不做網路的政治宣傳嗎？社群媒體平台是商業行銷極為重要的一環，這對亟欲爭取年輕選票的各政黨來說同等重要，怎麼可能不做網路政治行銷？更者，行政院公告的「政策宣導廣告執行預算」中，就含網路媒體及社群媒體。只不過，有憑有據的網路行銷可以認，但是，沒有政治人物或政黨會想被貼上「養網軍」這個標籤。

過去，政府在使用「置入性行銷」時，也曾因廣告標示不清，意圖混淆人民觀感，因此對於政策宣導的「各種形式」，近年來都在相關法律或行政規則上予以明訂。例如說，行政院曾於100年提出「政府機關政策文宣規劃執行注意事項」，規定政府必須嚴格區分廣告與新聞之界線。105年，NCC則提出「電視節目廣告區隔與置入性行銷及贊助管理辦法」，約束廣播電視法及衛星廣播電視法監理之事業單位。

其中，最直接相關的就是《預算法》。立法院於100年三讀通過增訂「預算法第六十二條之一」，明定各級政府機關、公營事業以及政府捐助基金五十％以上的財團法人、政府轉投資資本五十％以上的事業，一概不得再辦理置入性行銷。而在今年五月，國民黨團進一步的提出增修案，要求政府機關在相關社群平台提出的澄清或宣傳，執行內容應揭露機關名稱，不能以「匿名方式、網路幕僚」操作，修正草案也於五月通過並公布施行。

換句話說，為了遏止不當的政策宣導內容與形式，相關法令政策已經在各個節點都設下關卡，以免不肖份子濫用公帑，塗脂抹粉。但是，就是因為正途已絕，難以見光的「網軍」就變成新一代的置入性行銷，並成為錯誤訊息流竄、讓假新聞攻佔民眾視聽的惡意途徑。

到底有沒有網軍？除了最近因家暴案被點名的林秉樞以外，還有某位網紅醫生公開承認，過去曾擔任台北市長柯文哲的網軍，兩方至今仍於網路激辯。就連以研究「認知戰」的著名學者也表示，某些網路言論已經出現聚焦主題有網路操作的問題。因此，當政治人物言之鑿鑿地說「我沒有網軍」的時候，聽起來倒像是公然製造假新聞。

所以，政府、政黨及政治人物不用否認利用網路政治行銷與宣傳的事實，但是，為了規避法規、蓄意誤導民眾觀感，甚至意圖威脅、恐嚇，造成人民生命財產安全危害的錯誤言論，這類網軍不僅是操弄錯誤的政治宣傳手法，更是根本上的道德瑕疵，總不能每次都等到東窗事發、鬧出人命之後，才發現茲事體大。從日本外交官到現在，網軍操作真的該停止了。