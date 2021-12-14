海地油罐車爆炸 外交部：暫無台商或僑民受波及
友邦海地發生油罐車爆炸造成嚴重傷亡事件，我外交部14日晚間指出，已第一時間表達慰問，據駐館回報，此次事件暫無台商或僑民受到波及。
外交部表示，海地北部第二大城海地角市（Cap-Haïtien）於當地時間14日凌晨發生油罐車爆炸，造成超過50人死亡、上百人受傷。
外交部長吳釗燮已於第一時間致電海地駐台灣大使潘恩（Stanley Roudy Penn）表達誠摯的慰問；我國駐海地大使古文劍也立即代表我國政府與人民向海地總理昂利（Ariel Henry）及外長吉內瑜（Jean Victor Généus）表達我國的關懷。
外交部表示，根據我國駐海地大使館回報，此次事件暫無台商或僑民受到波及，事件發生原因尚由海地相關單位調查中，我國駐館將持續關注後續相關發展。
據外電報導，海地角副市長阿爾莫諾表示，油罐車在避免與摩托車發生碰撞時出事。他說，「當地人聚集在油罐車四周收集漏油時發生爆炸。」
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