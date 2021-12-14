海地油罐車爆炸 外交部：暫無台商或僑民受波及

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部線上例行新聞說明會直播

友邦海地發生油罐車爆炸造成嚴重傷亡事件，我外交部14日晚間指出，已第一時間表達慰問，據駐館回報，此次事件暫無台商或僑民受到波及。

外交部表示，海地北部第二大城海地角市（Cap-Haïtien）於當地時間14日凌晨發生油罐車爆炸，造成超過50人死亡、上百人受傷。

外交部長吳釗燮已於第一時間致電海地駐台灣大使潘恩（Stanley Roudy Penn）表達誠摯的慰問；我國駐海地大使古文劍也立即代表我國政府與人民向海地總理昂利（Ariel Henry）及外長吉內瑜（Jean Victor Généus）表達我國的關懷。

外交部表示，根據我國駐海地大使館回報，此次事件暫無台商或僑民受到波及，事件發生原因尚由海地相關單位調查中，我國駐館將持續關注後續相關發展。

據外電報導，海地角副市長阿爾莫諾表示，油罐車在避免與摩托車發生碰撞時出事。他說，「當地人聚集在油罐車四周收集漏油時發生爆炸。」

海地 外交部 爆炸

延伸閱讀

駐紐約辦事處4人確診 駐處領務服務不受影響

外交部證實 法國議員將組團訪台

民主峰會唐鳳被消失？外交部：技術問題 台美關係穩固

海地遭綁宣教士被釋放 聖誕節前夕喜訊

相關新聞

法國民議會前議長明率團訪台 將見蔡總統、蘇貞昌、游錫堃

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）將於15日至19日率團訪問台灣，期間將會見...

海地油罐車爆炸 外交部：暫無台商或僑民受波及

友邦海地發生油罐車爆炸造成嚴重傷亡事件，我外交部14日晚間指出，已第一時間表達慰問，據駐館回報，此次事件暫無台商或僑民受...

印太與台對話 美議員盼貿易簽約、日會長盼解禁日食

美國參議員海格提今天表示，與中國競爭的面向之一，是強化台美日經濟合作，也盼台美能簽訂貿易協議。日華議員懇談會會長古屋圭司...

法國民議會前議長明率團訪台 蔡英文16日接見

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）將於明天至19日率團訪問台灣，總統府發言人...

聯合報揭露台鐵1450標案弊端 政府網軍亂國仍在上演

吳舜文新聞獎助基金會今天公布第35屆吳舜文新聞獎得獎名單，聯合報以「從台鐵1450案揭政府御用評委事件」獲得文字類新聞深度報導獎。該項調查報導是聯合報去年最重要的作品，新聞主軸雖然是揭開台鐵標案的弊端，但在記者的持續追查下，更凸顯該案背後的網軍問題。...

十大政治領袖侯友宜穩居第一 新北：不在意民調變化

距離1218公投僅剩4天，第一線政治人物的表態也成為重要關鍵。據媒體最新民調的10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。