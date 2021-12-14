激勵推動性別平等 政院頒金馨獎表揚性平績優地方政府

為鼓勵地方政府推動性別平等，行政院政務委員羅秉成今頒發第19屆金馨獎，整體獎由台北市政府、新北市政府、桃園市政府、苗栗縣政府、彰化縣政府、屏東縣政府等6個機關獲得優等。台中市政府、台南市政府、高雄市政府、宜蘭縣政府、花蓮縣政府、台東縣政府、新竹市政府及嘉義市政府等8個機關獲得甲等。

行政院每2年辦理地方政府性別平等業務輔導獎勵，並頒獎表揚推動性別平等績效優良機關。

羅秉成說，近年在推動性別平等面臨新的挑戰，例如網路散布性私密影像、利用深偽（Deepfake）技術色情犯罪等網路及數位性別暴力，有賴與各機關共同協力建立保護網路及推動性別平等，期許未來透過金馨獎，激勵各界共同推動性別平等，讓更多推動性別平等工作的機關、團體及夥伴被肯定。

羅秉成表示，憲法第7條揭示平等原則，即宣示平等權為人民權利之基礎與前提，金馨獎表揚地方政府為推動性別平等所做的貢獻與努力，感謝各機關在性別平等業務的付出。

在本次得獎方案看到地方推動性別平等的創意及用心，例如高雄市勞工局推出「勞動女性的再次回眸」計畫，努力翻轉傳統社會文化中對女性的性別刻板印象與汙名化，強調當年女工勞動參與對台灣經濟貢獻。台北市「突破困『男』重重的千年之路－臺北孔廟釋奠典禮」方案克服千年重重「男」關，破除祭祀傳統性別隔離，讓女性參與祭典並擔任資深女性禮生。

新北市財政局「門神有愛 性平無礙－守護憨兒守護你」方案用社區彩繪牆帶出性別平等觀念，由在地里民、非營利團體與喜憨兒共同參與社區活動，顛覆傳統男女家事分工及男尊女卑之性別刻板印象，相關性平創新及故事案例呈現我國地方推動性別平等的努力。

行政院性平處表示，未來將接續舉辦線上交流會，由獲獎機關分享傳承寶貴的推動經驗，以及如何突破困境與未來展望，並邀請計畫評審委員綜合講評，透過辦理交流會凝聚不同機關專業背景的夥伴關係與共識，激發各機關將性別觀點融入業務特色並發揮創意，也可促進機關橫向與縱向聯繫。