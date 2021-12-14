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法國民議會前議長明率團訪台 期間將會蔡總統

聯合報 / 記者張加／即時報導
法國國民議會前議長戴扈傑2016年訪台，會晤蔡英文總統（右）。圖／總統府
法國國民議會前議長戴扈傑2016年訪台，會晤蔡英文總統（右）。圖／總統府

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）將於15日至19日率團訪問台灣，期間將會見蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部吳釗燮等官員。

外交部表示，雙方將就疫後經濟復甦、數位轉型、印太區域安全等政經議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

此團還將會晤經濟部、衛福部、陸委會、環保署等相關部會首長，並參訪文經設施等；游錫堃與吳釗燮將分別設宴款待戴扈傑訪團。

訪團抵離以及在台期間的各項活動規劃安排，完全配合中央流行疫情指揮中心的防疫規定。

外交部表示，戴扈傑應我國政府邀請率團訪問台灣，團員包括外交委員會議員海澤（Jean-Luc Reitzer）、杜瑪（Frédérique Dumas）、恩拜（Jean François Mbaye）、古怡珂（Aina Kuric）以及財政委員會布義顧（Jean-Louis Bricout）共6位跨黨派的國民議會議員。這是繼法國參議院友台小組李察主席10月率團訪台，另一個法國國會的重要訪團。

外交部指出，這次是戴扈傑在2016年之後第二度訪問台灣，戴扈傑長期堅定支持台灣，自2020年5月接任國民議會友台小組主席以來，致力深化台法友好關係。國民議會今年11月29日高票表決通過由戴扈傑領銜發起的「將台灣納入國際組織轄下工作及多邊平台」決議，為法國國民議會通過友台決議案首例。

法國 外交部 吳釗燮

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