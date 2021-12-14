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十大政治領袖侯友宜穩居第一 新北：不在意民調變化

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
據媒體最新民調的10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠。記者潘俊宏／攝影
據媒體最新民調的10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠。記者潘俊宏／攝影

距離1218公投僅剩4天，第一線政治人物的表態也成為重要關鍵。據媒體最新民調的10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德排第二，第三則是台北市長柯文哲。新北市新聞局長張愛晶表示，民調本來就是有高有低，不會當成什麼特定的指標，侯友宜也不會在意民調變化。

根據「東森新媒體ETtoday」針對全台最有知名度及影響力的32位政治人物進行民調，結果顯示，侯友宜被看好程度第一，高達76.1%的民眾認為他最有潛力，成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德則排第二，看好度64.9%，也是前五名唯一綠營政治人物；台北市長柯文哲則排第三，看好度61.2%。

對於侯友宜看好度穩居第一，張愛晶回應，民調向來高高低低，市長向來不太在意民調變化，就是專注眼前的事情，做好市政工作，堅持核心價值，為人民服務。

至於有網友從侯昨日發出的公投千字文，抓出藏頭詩，稱侯的千字文內容是「不同意4個，台灣更有力」。張愛晶說，有些人想像力總是太過豐富，侯在臉書中已經清楚表達人民作主的核心價值，網友不需加油添醋或斷章取義。

民調 侯友宜

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