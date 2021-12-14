蔡英文接見十大傑出青年 盼持續在各領域發揮影響力

蔡英文總統今天接見「第59屆十大傑出青年當選人暨國際青年商會中華民國總會陪同人員」，肯定每位傑出青年在各領域的成就與貢獻；她也期許未來所有傑出青年都會持續在各領域發揮影響力，讓台灣不斷往前邁進。

蔡總統指出，這次當選的11位年輕朋友都非常優秀，也是各領域的一時之選。如「科學研究發展類」的李宏毅副教授搭起人類和AI（人工智慧）之間的溝通橋梁，「他的YouTube頻道很熱門，上面有300多支影片，讓更多朋友可以在線上學習程式語言。」

蔡總統也指出，「基層勞教類」的王詩欽老師用極大的熱忱培養學生，反覆練習、四處比賽，不僅翻轉技職教育，也翻轉學生的未來。「企業創業類」的馬玉如執行長創立台灣最大的物資共享平台，用實際行動落實環境永續、社會共好。

蔡總統也表示，「醫學研究類」的廖倫德副研究員整合相關技術，在疫情期間發展出「AI紅外線熱像儀」，是防疫工作的幕後英雄。「社會服務類」的林峻丞執行長是三峽社造的重要推手，打造永續的地方創生模式，讓「善與愛」在地方延續。

蔡總統提到，「文化藝術類」的蔡博丞總監是國際知名編舞家，也不忘把台灣文化特色融入舞蹈之中，讓世界看見台灣。「公共行政類」的陳紀衡鎮長年輕有活力，把集集打造成「堅韌」小鎮，是公共服務的優秀代表。「農業環保類」的魏瑞廷創辦人結合傳統農業和科技技術，把區塊鏈導入稻米產業，讓台灣優質農產品成功打進國際市場。「人權關懷類」的鄭惠如執行長長期關懷婦女、新住民及弱勢族群，協助他們就業創業，藉由經濟獨立自主，重新找到人生方向。

蔡總統也談到，今年還有兩位不在現場的當選人，成就也非常不簡單。第一位是柔道國手楊勇緯，不僅拿下台灣第一面奧運柔道獎牌，最近也在國際大滿貫賽中獲得金牌。另一位是特教老師林映君，在講授科學上，持續開發多元的教學方式，讓學生充滿興趣，跨越學習科學的阻礙。她再次恭喜所有傑出青年獲獎，也謝謝青商總會多年來舉辦這麼有意義的活動，鼓勵努力貢獻社會的青年朋友。她相信，未來所有傑出青年都會持續在各領域發揮影響力，讓台灣不斷往前邁進。