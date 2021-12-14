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接見十傑 游錫堃期勉在各自專精領域協助國會立法

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃（右7）今天下午接見國際青年商會中華民國總會第59屆十大傑出青年。圖：立法院長辦公室提供
立法院長游錫堃（右7）今天下午接見國際青年商會中華民國總會第59屆十大傑出青年。圖：立法院長辦公室提供

立法院長游錫堃今天下午接見國際青年商會中華民國總會第59屆十大傑出青年，期勉十傑可以對台灣的國會立法有所貢獻，讓台灣國會真正成為人民的國會。他並肯定每位獲獎者的卓越表現，相信未來定能對國家社會有所建樹。

游錫堃回顧台灣民主發展歷程表示，台灣自1895年日本來台統治至1915年20年間，抗日力量日漸衰竭。1920年台灣人開始重整步伐，有志之士紛紛站出來反對日本同化政策，抗議日本在國內舉行選舉，卻不允許台灣選舉。加上當時住民自決及民族自決等意識崛起，台灣人民遂站出來要求設置議會自治。1921年1月30日由林獻堂領銜，向日本帝國議會提出《臺灣議會設置請願書》。同年，台灣文化協會成立，致力引進憲政主義、政黨政治、住民自決等思潮，啟蒙台灣人民的民主意識。

到了1935年在台灣先賢奮力爭取之下，終於舉辦了台灣史上的第一次選舉，是台灣民主史上的重要里程碑。

游錫堃表示，立法院是人民的，是最高的民主殿堂，但台灣國會是從威權體制中漸進式改革一路至今，所以仍留有部分過去不合理的傳統。也因此1992國會全面改選至今近30年，事實上台灣國會進步沒有想像中快。幸而歷任院長努力推動，再加上政黨輪替，台灣立法過程日漸開放透明。

游錫堃期勉在場十傑可以對台灣的國會立法有所貢獻，只要在各自專精的領域研究不時宜的法條，甚至主動提出修法意見尋求委員提案，就有機會通過成為新法，促進社會的進步。

游錫堃並指出，立法院剛辦理完開放國會論壇，台灣之所以能與美國國際民主協會合作成功辦理這場論壇，是國際間對台灣民主的肯定。因此，開放國會是一條必走的道路，希望在場優秀的十傑青年們有機會協助推動，讓台灣國會真正成為人民的國會。

游錫堃 日本 台灣人

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