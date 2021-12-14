【重磅快評】公投綁中火 林佳龍自曝其短了

四大公投倒數，藍綠各有盤算，中二選區雖是下月投票，但與第三天然氣接收站密切相關的中火燒煤議題，在綠營加大力度炒作下，儼成了藻礁公投的「加分題」，最妙的是，作手竟是訂出台中生煤條例的台中市前市長林佳龍，他無視中央逕行宣告生煤條例無效，反過來指稱都是現任市長盧秀燕及立委候選人顏寬桓害台中人多吸了兩年的髒空氣，不僅事實錯誤，邏輯也大有問題。

林佳龍日前在烏日舉辦的「台灣隊站出來-正義一定贏」的公投說明會中雄辯滔滔，大算舊帳指台中火力發電廠機組是國民黨前台中縣長陳庚金、廖了以、黃仲生時代興建與增加機組，他擔任市長時致力減煤減碳，但是這兩年多來，因為盧秀燕、顏家的民代阻止兩座天然氣機組興建，中部人多吸汙染空氣2年的時間。

林佳龍還說，他擔任台中市長時，好不容易減煤減碳，中火從一年燒1860萬公噸的燃煤，減少到1260萬公噸，PM2.5（懸浮微粒）4年來從28微克降低到18微克，好不得意。

只是，林佳龍似乎忘了，他任內制訂的台中市生煤條例是在盧秀燕任內發揮最大的功效，中火燒煤從國民黨執政的2014年的歷史高點1839萬公噸，到2020年已降到1229萬公噸，減幅超過600萬公噸，但根據中火的統計，林佳龍市長任內的減煤量從2014年的1839萬公噸降至2016年1773萬公噸，換句話說，林市長任內減煤66萬噸。

盧秀燕接棒後，從1773萬公噸拚到2020年的1229萬噸，減煤達544萬噸，這可是林市長的八倍之多，林佳龍當年減煤當然功不可沒，但拿減煤成效來輔選，反有自曝其短之嫌。

再論空氣品質，林佳龍稱市長任內，4年來懸浮微粒從28微克降低到18微克，成績亮眼；但根據台中市府的統計，盧秀燕上任至今，懸浮微粒平均是16.6微克，去年更達15.4微克，比林佳龍市長時代的21.3微克（平均值）更為出色。林佳龍的表現似乎又略遜一籌。

林佳龍擔任中二選區民進黨立委補選候選人林靜儀競選部的主任委員，輔選壓力沉重可想而知，但既為主委，應當多多推銷候選人的優勢長處，讓選民廣為周知才是，林佳龍捨此不為，反而像是自己在打市長選戰一樣，動不動就提當年勇，好像擔心選民忘了他一般；可惜的是，當年他的成績一攤開，數字會說話，還真的是沒有盧秀燕好看。

不過，這也不打緊，畢竟林、盧二人所處時空環境不一樣，硬是要拿數字一較長短，有時候也不盡公平，但是林佳龍最大的問題是，當年生煤自治條例可是他一手催生，也促使中火跨出減煤的第一步，但是，民進黨中央執政後反過來宣布生煤條例無效，鬆綁燃煤限制，再以特許方式讓中火擴建加蓋，林默不作聲，反拿三接站若蓋不成，中火要多燒500萬噸煤來恐嚇台中人，想問的是，今天的林主委還是昔日的林市長嗎？