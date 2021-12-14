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林秉樞家暴案外案 盧秀燕才知特定網軍長期抹黑台中

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指，林秉樞案才知道有特定網軍抹黑台中市。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕指，林秉樞案才知道有特定網軍抹黑台中市。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳成添今天在市議會質詢時，質疑最近網路將波多黎各槍戰移花接木到台中市，是有心人要左右中二選區立委補選，既打台中市的治安；市長盧秀燕表示，最近網路將台中市比喻為高譚市，很不公平，抹殺警消功勞，針對移花接木事件，警方已在追查中。

陳成添指出，網友牽扯所謂「海線黑道」企圖影響中二選區，帶風向指台中治安不好，連副總統賴清德都被網軍海K，他要求市長鼓勵警察同仁。

市長盧秀燕表示，台中市在治安評比中名列前茅，但不會以此為滿足，最近林秉樞案外案，才知有特定網軍長期在抹黑攻擊台中市的治安。最近更嚴重，連波多黎各案件移花接木說是發生台中市，警方追查中。這段期間「有些人把台中市形容成高譚市」太不公平，抹殺警消功勞。

陳成添指出，台北、台南、基隆及桃園都設有防災教育館，可建立全民防災意識，提高防災教育，讓市民了解防災的重要性，台中市曾發生九二一定大地震的重災區，更應規劃比台北等更精進，他建議防災教育館可設在中央公園或十四期重劃區，位在洲際棒球場附近的機關用地十五，要求市長仔細規劃評估。

盧秀燕表示，災害有很多種，台中霧峰就有「九二一地震教育園區」並非完全沒有相關教育場所，目前先充實裝備及救災器材及車輛，還須籌措經費努力充實。

市長盧秀燕指出，這2、3年市府花大筆預算，希望改善消防配備。市長第二預備金也一併提撥採購相關器材，加強防災，讓城市更安全。雖無法一步到位，但至少我們有在做。

台中市議員陳成添指出，網路很多假新聞企圖影響中二選舉，抹黑台中治安。圖／陳成添提供
台中市議員陳成添指出，網路很多假新聞企圖影響中二選舉，抹黑台中治安。圖／陳成添提供

台中市 盧秀燕 網軍

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