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影／侯友宜公投表態後 與朱同台稱「主席辛苦了」
新北市長侯友宜在臉書發文對公投發表看法，質疑公投議題變成填鴨式圈叉題，也不應像選舉對立，國民黨主席朱立倫回應執政黨鴨霸，且在野黨有天職與人民站在一起。今天下午朱、侯一起出席吳舜文新聞獎頒獎典禮，侯友宜表示，「主席辛苦了，我們都用更大的包容跟體諒看待這件事情。」
侯友宜先進入會場，一聽媒體詢問公投議題僅回謝謝大家，朱立倫隨後抵達，重申最重要的是呼籲大家出來投票，用公投展現民主。兩人在會場內雖彼此握手、拍肩，但互動冷淡。
侯友宜在離開前打破沉默，回應朱主席是為國家人民努力做事，相信黨跟派跟個人都是擺在後面；至於侯對公投的立場則表示，他的論述已經很清楚，論述的過程當中希望大家用專業科學的方式讓民眾來做主，這也是公投法所設定的一個價值。
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