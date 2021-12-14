蔡總統出席公務人員傑出貢獻獎 勉勵公務員精益求精

蔡英文總統今天出席今年公務人員傑出貢獻獎時表示，因為有公務員堅守崗位維持國家運作，讓台灣不僅守住疫情防線，更讓經濟維持成長，受到世界矚目，明年政府將替公務人員調薪4%，調幅創下25年來最高紀錄，她勉勵公務人員精益求精，讓台灣更進步。

考試院今天舉辦公務人員傑出貢獻獎頒獎典禮，有6位個人獎得獎者及4組得獎團體，得獎人包括監察院副執行秘書陳先成、衛福部健保署組長吳淑慧、花蓮縣環境保護局科長張華砡、台北榮民總醫院醫師兼副院長陳威明、台南市東區區公所區長顏能通、台灣台北地方檢察署主任檢察官鄧巧羚。得獎團體分別為新北市政府團隊、衛福部團隊、交通部公路總局蘇花公路改善工程處、行政院原能會核能研究所核能儀器組團隊。

考試院長黃榮村表示，全球遭遇新冠肺炎疫情侵襲，面對疫情嚴竣挑戰時，今年得獎者仍排除萬難推動許多改革，交通工程上有了重大突破，能源政策上有了創新發展，也提升了國家能見度，而且許多獲獎人員於擔任主管後仍勇於突破困境，為國家發展的大方向，提供最堅實、穩定的基礎，令人敬佩。

吳淑慧說，健保資訊系統的成功是很多人的努力才達成的，過去兩年他們在和時間賽跑的防疫大作戰，她回憶大年初一傍晚接到電話，要要求開發旅遊史系統，同事本來在逛夜市，接到電話馬上衝回家，接著大家加班兩三天把系統做出來，口罩實名制也是三天內趕工出來，得獎的榮譽屬於整個團隊。

張華砡發表感言時特別感謝她的家人，在得獎人簡介中提到，她24小時待命，一通電話隨時整裝出發，曾經開車出遊到半路遇到緊急事件就在路邊處理，另一次看到可疑車輛非法棄置還一起跟車追蹤，女兒國小時參加畢業旅行，還拍回外縣市的工廠煙囪黑煙、農地露天燃燒，希望媽媽去稽查，讓她哭笑不得。