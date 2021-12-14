綠派謝震武選北市長？柯文哲：黃珊珊比任何人都好

2022九合一大選，台北市長前哨戰悄悄開打，傳出綠營鎖定謝震武當「刺客」突襲迎戰。台北市長柯文哲被問及綠營可能派謝震武參選北市長選戰，柯文哲說，民主政治是說服的過程，他個人經驗，他已經當七年台北市長，還是要準備，還是要訓練。他認為到現在為止，黃珊珊比任何人都好。

對於綠營可能派謝震武參選，柯文哲說，通常是這樣，民他個人經驗，他已當七年台北市長，市長還是要準備，還是要訓練。但如果問他，台北市長誰做最好？他會說是黃大洲，但遇到陳水扁跟趙少康，就掛了，有時候，這是台灣要去思考，選得上或做得好，在台灣就是分離的兩件事。

媒體也追問柯，黃珊珊是否比謝震武好？柯文哲說，我認為到現在為止，黃珊珊比任何人都好，就是努力用功。