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十大政治領袖排名上升至第三 柯文哲：像股票漲漲跌跌

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲對於自己的民調排名提升，柯說，就像股票漲漲跌跌，這樣想就好，哪有什麼，有時候掉下來，有時候浮上來又掉下去，就是放鬆心情就好。記者林麗玉／攝影
柯文哲對於自己的民調排名提升，柯說，就像股票漲漲跌跌，這樣想就好，哪有什麼，有時候掉下來，有時候浮上來又掉下去，就是放鬆心情就好。記者林麗玉／攝影

1218公投倒數，根據媒體最新民調，10大政治領袖排行榜，新北市長侯友宜居冠，副總統賴清德排第二，第三則是台北市長柯文哲。柯文哲對民調排名提升表示，就像股票漲漲跌跌，這樣想就好，哪有什麼，有時候掉下來，有時候浮上來又掉下去，就是放鬆心情就好。

媒體也追問柯文哲，民調排名回升的原因？柯文哲則語帶保留稱，「不可以告訴你，我心中的答案。」

根據「東森新媒體ETtoday」針對全台目前最有知名度及影響力的32位政治人物進行民調新北市長侯友宜被看好程度第一，高達76.1%的民眾認為他最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖；副總統賴清德則排第二，看好度64.9%；台北市長柯文哲排第三，看好度61.2%。

與上次民調相比，侯友宜看好度穩居第一；賴清德維持第二，柯文哲則從第六名上升至第三名。

柯文哲 民調

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