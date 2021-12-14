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影／頻繁回鄉為參選花蓮縣長？ Kolas這麼說

聯合報 / 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
總統府發言人谷辣斯今天回家鄉花蓮宣講公投，對於媒體詢問她是否參選下屆花蓮縣長，做出回應。記者王燕華／攝影
總統府發言人谷辣斯今天回家鄉花蓮宣講公投，對於媒體詢問她是否參選下屆花蓮縣長，做出回應。記者王燕華／攝影

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）近期頻繁回家鄉花蓮宣講公投，外界認為她是最有可能代表綠營參選下屆縣長人選，谷辣斯今天回應，表示，相信黨中央會有不同考量跟規畫，做出最好的選擇、最優秀的人選，要大家「稍安勿躁」。

出身花蓮縣玉里鎮的谷辣斯，去年11月曾陪副總統賴清德參訪位於吉安鄉的台開洄瀾灣開心農場保種基地，當時媒體詢問她參選花蓮縣長意願，她微笑回答「我愛花蓮」。

近日谷辣斯密集回鄉助講公投，上周六原民會在花蓮辦政策座談會，也見到她的身影，頻繁回鄉，讓外界對她是否參選更加好奇。

花蓮綠營今天下午在福容飯店花蓮店辦最大場的公投宣講，由副總統賴清德、黨副秘書長林飛帆、立委范雲和谷辣斯接力宣講。

谷辣斯在會前接受媒體聯訪，被問到是否參選縣長時，她坦言過去從來沒有想過，也解釋最近常回鄉是為了宣講政府針對公投四案的立場跟理念。

谷辣斯說，知道大家都很關心花蓮縣長選舉，相信黨中央一定會選出可以為花蓮服務、最優秀的人選，大家一定要先稍安勿躁，黨中央會做出最好選擇。

至於是否曾被徵詢？她說，的確有很多人討論，但都是非正式的，所以「一樣是那句老話，花蓮是我們重要的選區，民進黨一定會挑選出最適合最強的人選。」

媒體詢問她心目中適合的花蓮縣長參選人選，她說，民進黨很愛花蓮，適合參選的人也大有人在，她認為，要最關心、深刻了解花蓮人的需要，以及了解花蓮人需要改變的點的人，這樣的人最適合。並說，希望「有不同的聲音，可以很自由自在，討論自己的意見，真正落實民主精神、空氣及氛圍」，這樣的自由應該要回來花蓮。

花蓮 公投 民進黨 Kolas Yotaka

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