唐鳳畫面被消失 藍委：政府應採適當行動降低傷害

美國總統拜登上周主持民主峰會，代表台灣與會的行政院政務委員唐鳳簡報無預警被撤掉，視訊畫面跟著「被消失」。國民黨立委李貴敏表示，提醒民進黨執政團隊，對不熟悉的事物不要外行充內行，一直拿著台美關係當幌子，只想全面選邊站，當大國代理人，從中謀取政治利益，卻讓台灣淪為大國博弈中的籌碼。

李貴敏指出，唐鳳簡報無預警遭卡，除了感到痛心之外，也感到憤怒。台灣長久以來累積的國際聲譽，居然一轉眼間被摧毀；憤怒的是，這些業餘、外行的行政官員，既然對國際事務不熟悉，就應該要讓熟悉國際事務的專家參與。

李貴敏質疑，連學界研討會都不可能出現這麼離譜情節，這次美方的做法，毫無討論空間，絲毫不留顏面，直接的把唐鳳簡報刪除，等同在各參與的單位或者國家之間，打了台灣一大巴掌。

李貴敏說，如此規格的國際活動，事前準備溝通極為重要，絕不可任意而為，或想講甚麼就講甚麼。依報導顯示，該刪除的簡報從未出現在事前討論中。美方也許以為我方突襲美國底線，也因此有此激烈的反應。中華民國國家尊顏與利益如此受損，當然我們有該檢討之處，以確保日後不會再發生類似的情形。

李貴敏表示，別說行政單位檢討了，我外交官連任何辯解、任何正式抗議，或出面維護國家尊嚴的動作似乎都沒有，是想像鴕鳥般坐待風波過去？如果台灣不採取適當的行動，把傷害降到最低，將來在任何國際間的談判，對台灣都是處於非常、非常不利的狀況。

李貴敏批評，外交部從部長吳釗燮以下，內鬥內行、外鬥外行，平常在國內對在野陣營的合理監督大小聲，盡顯囂張霸道氣焰，碰到外交實務如燙手山芋，一如前幾天尼加拉瓜宣布與我斷交時，也是一副無心無力的樣子，讓人匪夷所思。也不知道政府編列這麼多經費給這些官員，究竟為了什麼？