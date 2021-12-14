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毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

民進黨擬換將「改派謝震武」？陳時中回應了

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

根據政治民調指出，民進黨將派出知名主持人謝震武，力戰國民黨立委蔣萬安，原本呼聲高的衛福部長陳時中疑「遭換將落馬」，對此陳時中則回應，「政治議題，就讓政治解決。」

中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日下午召開疫情指揮中心記者會，遭媒體詢問，傳出要派出謝震武力抗蔣萬安，陳時中則回應，「這是疫情會議，我想我們還是討論疫情，政治議題就讓政治解決。」

除此之外，外界對於立委高嘉瑜前男友林秉樞，先是傳出靠國安人員名冊造冊施打，後經陳時中澄清為「平台預約」，後又傳出是透過護理師男友身分施打莫德納疫苗

陳時中今日又改口說明，「是使用殘劑或出國名義施打。」更詳細事項是否有違規，衛生局正在調查中。

陳時中 疫情 莫德納疫苗

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