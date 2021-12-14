快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

傳劉復興出任國安局副首長 階段性任務針對九合一選舉

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
調查局副局長劉復興傳出有望接任國安局副局長。聯合報系資料照，記者黃義書／攝影
調查局副局長劉復興傳出有望接任國安局副局長。聯合報系資料照，記者黃義書／攝影

傳國安高層屬意調查局副局長劉復興出任國安局副局長，已展開人事行政作業。國安局今天對此表示沒有評論，但稱人事安排均按相關法規辦理。

據悉，調查局系統將首次入主情治龍頭體系，引起關注，但劉復興預定112年1月16日屆齡退休，一般認為這項安排屬階段性任務性質。

劉復興在調查局主掌國安業務，情治界認為他熟悉兩岸生態，這項人事安排，除了適才適所，也展現府院高層對於調查局的重視及肯定。

國安局屬軍警文併用單位，調查局系統過去未曾入主副局長職務，據悉這項徵召除提升調查局士氣外，是希望將情報單位能量整合，有防堵、指導查緝九合一選舉賄選的可能。

對劉復興的人事，國安局今天對此表示沒有評論，但稱人事安排均按相關法規辦理。

國安局 九合一選舉 賄選

延伸閱讀

嫻熟國安專業 調查局劉復興可望出任國安局副局長

市議員徐巧芯告發林秉樞涉及洗錢罪

林秉樞是國安局外圍人員？ 國安局副局長再澄清

林秉樞是國安局外圍人員？ 國安局否認：純屬臆測的言論

相關新聞

八大殯葬等30類從業員強制打2劑 北市促中央建立罰則

中央流行疫情指揮中心日前宣布，全國30類從業人員，包括八大行業、殯葬等從業人員須完成兩劑疫苗接種，台北市副市長蔡炳坤今天...

公投投票周六登場 小心別戴錯口罩

18日公投倒數，各政黨積極催票，紛紛透過宣講等活動發送口罩，有民眾好奇，戴口罩才能投票，這些口罩又能不能戴？新竹市選委會...

侯友宜千字文捲起千堆雪 從政生涯一招險棋？

公投倒數，侯友宜遲遲不願表態，引發黨內不滿。侯昨（13日）發千字文表明心跡，他認為公投是自由意志展現，不該搞得選舉一樣對立。不過，此文一出卻捲起千堆雪，引發黨內砲轟。近侯人士表示，「他一直都在出面」，只是不願意看到，非友即敵的局面。不過也有人認為，侯友宜這步棋有可能既難以討好中間選民，也失去深藍基本盤，在國民黨內的說話空間也會越來越小，可能也是一著險棋。

傳劉復興出任國安局副首長 階段性任務針對九合一選舉

傳國安高層屬意調查局副局長劉復興出任國安局副局長，已展開人事行政作業。國安局今天對此表示沒有評論，但稱人事安排均按相關法...

台加經貿對話會議 聚焦供應鏈合作

加拿大與台灣今天在第17屆台加經貿對話會議同意，將持續努力加強供應鏈及雙邊貿易與投資關係；加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬...

林秉樞殘劑特權？蔡炳坤：當太多人與人關係 難免出問題

立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案也扯出特權疫苗爭議，林秉樞7月與10月分別在台北禾馨與台中榮總接種莫德納疫苗，第一劑是以「護理師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。