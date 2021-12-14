傳劉復興出任國安局副首長 階段性任務針對九合一選舉
傳國安高層屬意調查局副局長劉復興出任國安局副局長，已展開人事行政作業。國安局今天對此表示沒有評論，但稱人事安排均按相關法規辦理。
據悉，調查局系統將首次入主情治龍頭體系，引起關注，但劉復興預定112年1月16日屆齡退休，一般認為這項安排屬階段性任務性質。
劉復興在調查局主掌國安業務，情治界認為他熟悉兩岸生態，這項人事安排，除了適才適所，也展現府院高層對於調查局的重視及肯定。
國安局屬軍警文併用單位，調查局系統過去未曾入主副局長職務，據悉這項徵召除提升調查局士氣外，是希望將情報單位能量整合，有防堵、指導查緝九合一選舉賄選的可能。
對劉復興的人事，國安局今天對此表示沒有評論，但稱人事安排均按相關法規辦理。
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