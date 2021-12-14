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台加經貿對話會議 聚焦供應鏈合作

聯合報 / 記者張加／即時報導
第17屆台加經貿對話會議今舉行，經濟部次長陳正祺（中）、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左2）等人與會。圖／加拿大駐台北貿易辦事處提供
第17屆台加經貿對話會議今舉行，經濟部次長陳正祺（中）、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（左2）等人與會。圖／加拿大駐台北貿易辦事處提供

加拿大與台灣今天在第17屆台加經貿對話會議同意，將持續努力加強供應鏈及雙邊貿易與投資關係；加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）表示，加拿大將台灣視為值得信賴的貿易夥伴和朋友。

據加拿大駐台北貿易辦事處新聞稿，芮喬丹在會中說，「正值辦事處在台灣慶祝35周年之際，加拿大希望維持一個具有包容性且是以法治、民主價值、人權保護和基本自由為基礎的印太地區。」

芮喬丹表示，加拿大與台灣之間的貿易、投資和民間關係更為重要；在供應鏈和創新方面更緊密的合作，將對未來發展加拿大與台灣的夥伴關係至為關鍵。

芮喬丹稍早並在推特寫道，「很高興參加今天上午舉行的第17 屆年度加拿大-台灣經貿對話會議，參加人數達到創紀錄的 123 人。持續推動加台合作。」

在供應鏈合作方面，加拿大和台灣宣布計畫在共同關注的領域進行聯合供應鏈研究；雙方討論到從明年開始安排商業圓桌會議的重要性，聚焦電動汽車、5G、先進製造等領域。

加拿大駐台北貿易辦事處表示，雙方也樂見台灣公司保瑞製藥和台達電子今年的新投資以擴大其在加拿大的業務，以及加拿大公司北陸能源（Northland Power Industry ）和魁北克退休金管理機構（Caisse de dépôt et place du Québec在台灣海上投注了數十億美元以發展風電產業。

而為因應氣候變化，加拿大和台灣討論了在綠色經濟方面的潛在合作；雙方表示支持加拿大氫燃料電池協會和台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟之間的合作計畫。此外，加台也談論到深化教育合作，加強原住民社區之間貿易與經濟的合作。

台加經貿對話會議每年由加拿大駐台北貿易辦事處和駐加拿大台北經濟文化代表處共同主辦；下一次會議定於2022年在台灣舉行。

加拿大

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