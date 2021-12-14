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林秉樞殘劑特權？蔡炳坤：當太多人與人關係 難免出問題

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
林秉樞打殘劑爭議，蔡炳坤說，「人要正直，診所要正直，問題都不會存在，但當有太多人與人的關係與私心，難免會出現問題」，他認為，會有道德上的瑕疵。圖／北市府提供
林秉樞打殘劑爭議，蔡炳坤說，「人要正直，診所要正直，問題都不會存在，但當有太多人與人的關係與私心，難免會出現問題」，他認為，會有道德上的瑕疵。圖／北市府提供

立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案也扯出特權疫苗爭議，林秉樞7月與10月分別在台北禾馨與台中榮總接種莫德納疫苗，第一劑是以「護理師男友」身分打殘劑。對此，台北市副市長蔡炳坤今天表示，林秉樞接種第一劑莫德納疫苗，北市衛生局昨天也進到診所了解，看起來是合於當時規定。

不過蔡也意有所指提到，「人要正直，診所要正直，問題都不會存在，但當有太多人與人的關係與私心，難免會出現問題」，他認為，會有道德上的瑕疵。

但蔡炳坤提到，北市府針對殘劑部分，是給各醫療院所比較大的自主空間，絕大多數醫療院所也會建立制度，例如聯合醫院就有抽籤制度。

蔡說，很多事情，人要正直，診所要正直，問題都不會存在，當有太多人與人的關係與私心，難免會出現問題。

蔡炳坤直言，林秉樞打殘劑，最基本是要看是否符合相關規定，其次，他認為會有道德上的瑕疵，北市府也會持續關注，打疫苗是全民的事，大家共同關注。

蔡炳坤說，任何人、任何醫療院所，不要圖一時私心，造成社會無形中浪費大家很多時間，去討論處理這件事，會繼續該怎麼做就怎麼做，不要陷入太多個人的事情在裡面。

莫德納疫苗 林秉樞 蔡炳坤

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