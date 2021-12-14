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抵制北京冬奧？游錫堃：尋求朝野黨團共識

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導
立法院長游錫堃(右)今天上午接見台灣關懷中國人權聯盟楊憲宏理事長一行9人。圖／立法院長辦公室提供
立法院長游錫堃(右)今天上午接見台灣關懷中國人權聯盟楊憲宏理事長一行9人。圖／立法院長辦公室提供

針對政府是否應抵制參加北京冬奧議題，立法院長游錫堃今天表示，立法院採取的是合議制，朝野協商是共識決而非多數決，在此議題上建議民間團體可以先與各黨團溝通達成共識後，再由朝野協商表決。

游錫堃今天上午接見台灣關懷中國人權聯盟楊憲宏理事長一行9人。楊憲宏表示，中國主辦「2022年北京冬季奧運會及帕拉林匹克運動會」，碰到許多民主陣營國家的外交杯葛，中國人權問題近年來也是國際關注的焦點，甫閉幕的美國「民主峰會」（Summit for Democracy）主題亦圍繞在獨裁專制與民主自由。

楊憲宏表示，台灣作為民主陣營的一員，應該在參加北京冬奧的議題上有所表態，該人權團體一行盼台灣政府應抵制參加北京冬奧，並在立法院各黨團之間凝聚共識，由立法院朝野協商後通過。

時力立委陳椒華表示，中國近年對少數民族人權的迫害，以及對台灣的不友善，應該藉由北京冬奧的機會表達台灣反對人權迫害的立場，時代力量的提案相關文書盼能盡速朝野協商達成共識通過。

時力立委邱顯智則表示，時代力量提出的文書內容是以建請行政院審慎評估此事，讓行政機關也有專業權衡的空間。

游錫堃回覆表示，立法院採取的是合議制，朝野協商是共識決而非多數決，在此議題上建議民間團體可以先與各黨團溝通達成共識後，再由朝野協商表決，這樣的結果較能符合大家的期待。

北京冬奧 立法院 人權

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