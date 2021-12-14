嫻熟國安專業 調查局劉復興可望出任國安局副局長

公投倒數，侯友宜遲遲不願表態，引發黨內不滿。侯昨（13日）發千字文表明心跡，他認為公投是自由意志展現，不該搞得選舉一樣對立。不過，此文一出卻捲起千堆雪，引發黨內砲轟。近侯人士表示，「他一直都在出面」，只是不願意看到，非友即敵的局面。不過也有人認為，侯友宜這步棋有可能既難以討好中間選民，也失去深藍基本盤，在國民黨內的說話空間也會越來越小，可能也是一著險棋。

2021-12-14 14:36