嫻熟國安專業 調查局劉復興可望出任國安局副局長
國安局副局長胡木源7月退休，懸缺已久。據了解，國安高層屬意調查局副局長劉復興接任副局長一職，已展開人事作業；但法務部今天表示，尚未接到國安局借調公文，無從評論。
國安局副局長過去多為軍職、警職出身，劉復興可望成為首名調查官出身的副局長。
劉復興為調查班20期結業，現為調查局副局長，主管國家安全業務；劉復興為辦案高手，在北部地區機動工作站主任期間，曾偵辦高院法官貪瀆案、前消防署長黃季敏貪污案。
劉復興隨後高升台中市調查處副處長，歷任廉政處長、桃園市及台北市調查處處長；劉復興在台北處長任內，操盤選舉查察工作，對防制假訊息、防制境外勢力與外來資金介入選舉等業務嫻熟，因而獲拔擢出任調查局副局長。
據了解，因應國家安全局副局長胡木源退休所留下的職缺，國安高層考量，劉復興接任調查局副局長後在防制境外滲透、國家機密防制、國內安全情勢調查、兩岸情勢研析等工作表現優異，且與國安局溝通無礙，深獲國安高層肯定，因此屬意劉復興出任國安局副局長。
劉復興原定民國112年初退休，原本對於出任國安局副局長一職態度保留，幾經考量後認為若能順利接任國安局副局長，可激勵調查局同仁士氣，也能持續發揮國安專業，因此願意轉換跑道。
劉復興今天接受中央社記者電話查證時未表意見，另方面，法務部則表示尚未接到國安局的借調公文。但據了解，國安高層屬意劉復興出任國安局副局長，已經展開人事行政作業。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言