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中共正透過街舞對台灣統戰？ 連勝文：不要都無限上綱
有學者示警中共正透過街舞及霹靂舞大賽等活動，對台灣青少年進行「無煙硝」統戰工作，身兼中華民國霹靂舞協會理事長的國民黨副主席連勝文表示，現在不是冷戰時期，不該有這樣的思維，若都無限上綱，那什麼事情都不用做。
中共近來持續宣傳兩岸統一，有學者示警，中共有關單位近來將從兩岸青少年的共同興趣切入，包含霹靂舞、街舞大賽、培訓網紅直播主等，進行「無煙硝」統戰工作。
連勝文聽到此說法後與身邊民代及記者相視而笑，並隨後表示，他擔任協會理事長一直有個重要原則，就是不讓政治跟體育牽扯在一起，干擾到活動，要「政治歸政治、體育歸體育」，這也是推動體育活動的一個重要原則。
連勝文認為，兩岸如果什麼事情都要上綱到統戰，那打兵乓球是不是？武術、打網球、打羽毛球又算不算？若這樣下去會變成回到1970年代冷戰一樣，但現在不是冷戰時期，所以不要有這種思維。
連勝文指出，台灣有很好的霹靂舞選手，很有機會挑戰；大陸在街舞及霹靂舞領域上近來也有很大的進步，兩岸若能透過體育活動做友誼的競爭，那也是好事情，所以不要什麼事情都上綱到統戰，否則什麼事情也不用做。
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