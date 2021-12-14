快訊

你知道公投在投什麼嗎？法官：應深化人民法治觀念

高醫驗毒出包害到院檢 雄、橋兩檢清查共38案恐涉誤判

連勝文認同侯友宜千字文：他應該很多感觸

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動，並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

新北市長侯友宜昨晚對公投的千字臉書文引發各界熱議，國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動表示，公投本來就跟民生有關，透過科學及辯論讓民眾去做正確決定，民進黨卻操作成政黨對決與族群對立，真的不應該，所以侯友宜文中所要表達的觀點是可以認同的。

四項公投議題本周六投票，侯友宜昨晚在臉書發千字文表達立場，認為不應該搞得像選舉一樣有對立與衝突，他只想努力做事、堅持做對的事。貼文一出立即引發各界熱議。

連勝文表示，侯友宜應該有很多感觸，公投的議題本來就是跟民生有關，且是跟每一位民眾切身相關，尤其是食品安全方面。這次公投明明是民進黨理虧，但又說不過人，所以才操作成藍綠對決，弄成跟選舉一樣，挑起社會衝突的氣氛，來藉此獲利。

連勝文批評，民進黨這樣的做法是違背了公投的意義，畢竟公投的意義本來就是要透過科學的方法、真理越辯越明，讓大家來做仔細的思考，對民生議題做正確的決定，而不是像民進黨操作族群對抗與仇恨，所以侯友宜文中所要表達的這一點，是可以認同的。

另外，有國民黨人士認為，侯友宜身為國民黨「最大諸侯」，應該要「遵從」。連勝文回應，自己應該屬於藍營一部分，但也沒聽過相關說法。他認為，國民黨是民主政黨，本來就容許不同的聲音；民進黨是獨裁政體，只容許一種聲音，這就是兩黨不一樣的地方，而公投是跟每個人都有關的公共議題，不應該操作成藍綠對抗，互相仇視、撕裂與動員，民進黨的作法本來就不應該。

國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動，呼籲大家要出來投公投。記者李成蔭／攝影
國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動，呼籲大家要出來投公投。記者李成蔭／攝影

公投

延伸閱讀

公投千字文引熱議 侯友宜：跟3年前選市長講的都一樣

喊話侯友宜？朱立倫：勇敢的站出來表態 我們責無旁貸

影／朱立倫、蔣萬安台北掃街 回應侯友宜千字文

朱立倫回應侯友宜：對鴨霸執政 國民黨有黨立場和在野黨天職

相關新聞

安倍：台灣民主面臨威脅 對日本是嚴峻挑戰

日本前首相安倍晉三指出，當台灣民主面臨威脅，對日本等所有人而言是嚴峻挑戰；安倍並說，須敦促中國大陸克制，停止挑釁及欺凌鄰...

尼台斷交 吳釗燮：北京挑「民主峰會」時機下手

尼加拉瓜10日宣布與我斷交，外交部長吳釗燮今天（14日）終於回應此事，指中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手...

連勝文認同侯友宜千字文：他應該很多感觸

新北市長侯友宜昨晚對公投的千字臉書文引發各界熱議，國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動表示，公投本來就跟民生有關，透過...

影／搭行政專機宣傳公投？蘇貞昌：是公務

行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲上午出席國家農業科學獎頒獎典禮，被問到搭行政專機宣傳公投，蘇貞昌回應政府是反方，有義務向...

環團護藻礁批增煤 林靜儀：請充分告知主張與替代案

中部環團今號召藻礁公投投同意票，批評經濟部恫嚇三接遷離得多燒500萬噸燃煤。民進黨立委補選候選人林靜儀說，能源政策是連貫...

公投千字文引熱議 侯友宜：跟3年前選市長講的都一樣

新北市長侯友宜昨天在臉書貼出公投千字文引熱議，今天出席市警局表揚攔阻詐騙有功的銀行、超商職員、公安聯合稽查人員前表示，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。