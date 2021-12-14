連勝文認同侯友宜千字文：他應該很多感觸

新北市長侯友宜昨晚對公投的千字臉書文引發各界熱議，國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動表示，公投本來就跟民生有關，透過科學及辯論讓民眾去做正確決定，民進黨卻操作成政黨對決與族群對立，真的不應該，所以侯友宜文中所要表達的觀點是可以認同的。

四項公投議題本周六投票，侯友宜昨晚在臉書發千字文表達立場，認為不應該搞得像選舉一樣有對立與衝突，他只想努力做事、堅持做對的事。貼文一出立即引發各界熱議。

連勝文表示，侯友宜應該有很多感觸，公投的議題本來就是跟民生有關，且是跟每一位民眾切身相關，尤其是食品安全方面。這次公投明明是民進黨理虧，但又說不過人，所以才操作成藍綠對決，弄成跟選舉一樣，挑起社會衝突的氣氛，來藉此獲利。

連勝文批評，民進黨這樣的做法是違背了公投的意義，畢竟公投的意義本來就是要透過科學的方法、真理越辯越明，讓大家來做仔細的思考，對民生議題做正確的決定，而不是像民進黨操作族群對抗與仇恨，所以侯友宜文中所要表達的這一點，是可以認同的。