連勝文認同侯友宜千字文：他應該很多感觸
新北市長侯友宜昨晚對公投的千字臉書文引發各界熱議，國民黨副主席連勝文今出席汐止區黨慶活動表示，公投本來就跟民生有關，透過科學及辯論讓民眾去做正確決定，民進黨卻操作成政黨對決與族群對立，真的不應該，所以侯友宜文中所要表達的觀點是可以認同的。
四項公投議題本周六投票，侯友宜昨晚在臉書發千字文表達立場，認為不應該搞得像選舉一樣有對立與衝突，他只想努力做事、堅持做對的事。貼文一出立即引發各界熱議。
連勝文表示，侯友宜應該有很多感觸，公投的議題本來就是跟民生有關，且是跟每一位民眾切身相關，尤其是食品安全方面。這次公投明明是民進黨理虧，但又說不過人，所以才操作成藍綠對決，弄成跟選舉一樣，挑起社會衝突的氣氛，來藉此獲利。
連勝文批評，民進黨這樣的做法是違背了公投的意義，畢竟公投的意義本來就是要透過科學的方法、真理越辯越明，讓大家來做仔細的思考，對民生議題做正確的決定，而不是像民進黨操作族群對抗與仇恨，所以侯友宜文中所要表達的這一點，是可以認同的。
另外，有國民黨人士認為，侯友宜身為國民黨「最大諸侯」，應該要「遵從」。連勝文回應，自己應該屬於藍營一部分，但也沒聽過相關說法。他認為，國民黨是民主政黨，本來就容許不同的聲音；民進黨是獨裁政體，只容許一種聲音，這就是兩黨不一樣的地方，而公投是跟每個人都有關的公共議題，不應該操作成藍綠對抗，互相仇視、撕裂與動員，民進黨的作法本來就不應該。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言