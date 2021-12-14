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安倍：台灣民主面臨威脅 對日本是嚴峻挑戰

聯合報 / 記者張加／即時報導
「2021台美日三邊印太安全對話」研討會播放日本前首相安倍晉三預錄影片。記者曾吉松／攝影
「2021台美日三邊印太安全對話」研討會播放日本前首相安倍晉三預錄影片。記者曾吉松／攝影

日本前首相安倍晉三指出，當台灣民主面臨威脅，對日本等所有人而言是嚴峻挑戰；安倍並說，須敦促中國大陸克制，停止挑釁及欺凌鄰國，因為這些行為損害其自身利益。

「2021台美日三邊印太安全對話」今在台北舉行，現場播放安倍、美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）等政要以英文致詞的預錄影片。

安倍說，當台灣及其民主面臨威脅，對所有人，尤其是對日本，都是嚴峻挑戰；考慮到這一點，他強化日本安保與日美同盟，美軍與日本自衛隊關係也更加密切。

安倍指出，弱點招致挑釁，日本、美國、台灣必須在各領域建構能力，包括海空、網路等方面，為此，應思考更有效分享知識與技術的新方法。

安倍並說，軍事上的冒進，對於像中國大陸這樣龐大的經濟體而言，可說是自殺性的舉措；須敦促他們勿追求領土擴張，並應克制其挑釁、欺凌鄰國行為，因為這些舉措會損害他們自身利益。

安倍也提到「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）非常重視基於規則的國際秩序，這就是英國有資格加入的原因，台灣也是如此。

此外，安倍表示，美國、日本與其他理念相近國家應努力讓台灣進入國際組織，首要是世界衛生組織（WHO），以及其他許多組織。

海格提透過預錄影片發言表示，相信在日本首相岸田文雄的領導下，美國與日本將在台灣議題上繼續深化合作。

海格提說，美日台並肩面對印太區域的共同挑戰至關重要，另一重要面向則是增進經濟方面的合作，他希望美國與台灣能洽簽貿易協定。

日本 美國

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