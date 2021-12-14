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索行政專機繳費紀錄不用答 藍黨團要國防部常次道歉

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供

國民黨立委江啟臣昨天在立法院外交及國防委員會質詢時，要求國防部提供蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌使用空軍行政專機次數與繳費紀錄，國防部常務次長李宗孝卻當場向副部長王信龍說「不用答，他這些都有政治目的」，引發爭議。國民黨立院黨團揚言，如果李宗孝不仁錯道歉，國民黨將拒絕協商國防部明年度預算。

國民黨立院黨團今天舉行記者會，總召費鴻泰指出，昨天江啟臣質詢的是行政問題，沒有什麼不能公開，國防部常次竟在國會殿堂說「不用回答，有政治目的」，除了要表達不滿與唾棄，他也斥李宗孝為了升官、討好綠營，在立法院從未講過的話也能講出來，蔡總統只用這種馬屁精，國軍還要用什麼士氣保家衛國？

費鴻泰說，黨團除了將李宗孝列為不受歡迎人物，如果他不認錯道歉，國民黨將拒絕協商國防部明年預算，全部送交院會逐案討論。費也說，國民黨尊重且感謝國軍，犧牲青春與陪伴家人時間去保衛國家，但是對於厚顏無恥的人感到唾棄，呼籲不要只為了升官巴結蔡英文，踐踏人格、讓國軍袍澤瞧不起。

國民黨團書記長陳玉珍說，正副總統搭機下鄉宣講，所使用的油料都是國家公帑，立委在國防委員會質詢要求提供相關資料，基於行政中立、政府施政透明立場，國防部應提供，沒想到卻罔顧幾十年來軍隊國家化的原則，在旁邊說不要回答，絲毫未把行政中立放在眼裡，實不可取，黨團要求李宗孝為此事道歉。

陳以信表示，蔡、賴、蘇這段時間，分別乘坐28次專機任務跑公投，拿公務預算當反方宣傳，油錢民進黨有付嗎？他也秀出，前總統馬英九過往兼任國民黨主席後，參與黨務及輔選行程產生的專機耗油及座車等雜支費用，自2009年至2011年以來，總共支出674萬2202元，明細分類帳清清楚楚。

陳以信表示，這個數字就代表行政中立，請問蔡英文、蘇內閣怎麼做的？到底交了多少錢給政府？為何拿機密當藉口？蔡、蘇如果不敢把付的油料錢公布出來，就是在揩人民的油。

圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供
圖／國民黨立院黨團提供
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國民黨 國防部 專機

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