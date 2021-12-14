蔡總統：沒有外部壓力能影響台灣與國際民主社會合作

蔡英文總統今天出席「2021台美日三邊印太安全對話」以英文致詞指出，沒有任何外部壓力能動搖台灣與國際民主社會合作的承諾；台灣面臨挑戰，對民主的承諾仍堅定，也不會屈服於壓力。

蔡總統並表示，台灣、美國、日本應深化經濟夥伴關係；台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）展現台灣融入區域貿易網絡的決心，也希望能為區域經濟發展做出更重要的貢獻。

外交部委託台美日三地智庫「遠景基金會」、「新美國安全中心」及「日本國際問題研究所」共同舉辦「2021台美日三邊印太安全對話」今天登場，蔡總統以英文致詞，日本前首相安倍晉三、美國國務院民主、人權暨勞工局代理首席副助卿巴斯比（Scott Busby）等人視訊發表談話。

蔡總統表示，台灣向世界傳達明確訊息，即任何外部壓力都無法動搖台灣對於自由、人權、法治及與國際民主社會合作的努力與決心；台灣將繼續與夥伴合作，維護印太區域的安全、和平、自由與開放。

蔡總統提到，威權政權侵犯民主生活方式與制度，但也讓民主國家警覺，雖然存在挑戰，但民主國家需共同努力維護價值。

蔡總統指出，因新冠肺炎疫情，全球經濟復甦與重組供應鏈的工作變得更為急迫與重要，台灣願意也有能力在其中扮演重要角色，台美日關係密切，深化經濟夥伴關係也應是首要任務；台灣計畫與美國、日本等理念相近、有共同戰略利益的夥伴合作，以幫助全球與區域經濟復甦。

蔡總統提及台美經貿關係進展，包括恢復台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談、召開第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）、建立台美科技貿易暨投資合作架構（TTIC）等；她感謝日本與安倍對於台灣申請加入CPTPP的支持，並表示台灣申入，以展現融入區域網絡的決心，也希望能進一步對區域經濟發展及復甦做出重要貢獻。