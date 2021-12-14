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尼台斷交 吳釗燮：北京挑「民主峰會」時機下手

聯合報 / 記者張加／即時報導
尼加拉瓜宣布與我斷交，外交部長吳釗燮上午出席「2021台美日三邊印太安全對話」研討會終於回應此事。 記者曾吉松／攝影
尼加拉瓜宣布與我斷交，外交部長吳釗燮上午出席「2021台美日三邊印太安全對話」研討會終於回應此事。 記者曾吉松／攝影

尼加拉瓜10日宣布與我斷交，外交部長吳釗燮今天（14日）終於回應此事，指中國大陸挑在美國舉行民主峰會時「對我們邦交國下手」，對於北京不顧台灣人民感受，奪走我邦交國，應對其加以譴責。

外交部委託台美日三地智庫「遠景基金會」、「新美國安全中心」及「日本國際問題研究所」共同舉辦「2021台美日三邊印太安全對話」今登場，蔡英文總統到場致詞，吳釗燮在蔡總統離開會場後受訪，但僅談尼加拉瓜與我斷交一題，未回應其他提問便離去。

吳釗燮首先表示，國人對外交都非常關心，但因最近有幾位同仁不在國內，而無法向媒體說明，藉今天機會向媒體說明；吳說，關於尼加拉瓜與我斷交，國人都感到痛心。

吳釗燮指出，這陣子國際局勢劇烈變化，包括美國為首的民主陣營，以及中國、俄羅斯為首的威權陣營，雙方激烈角力。

吳釗燮接著說，尼加拉瓜上月選舉的確發生一些令人感到痛心的事情，包括把可能挑戰總統權威的人抓起來，引起以美國為首的民主陣營對其制裁，尼加拉瓜總統因此找上中國和俄羅斯。

「民主國家在舉行民主峰會時，中國是被排除在外的，也因此中國挑定這個時機針對我們邦交國下手。」吳釗燮說，對於中國不顧台灣人民感受，掠奪我邦交國，相信國人同胞感受都一樣，大家對中國都會加以譴責。

吳釗燮指出，這是非常複雜的國際局勢、戰略局勢變化，在這種狀況下，尼加拉瓜離我而去，失去一個邦交國對我方是非常痛心的事；而外交部所有同仁在過程中都盡了非常大的努力，希望能維持邦交，但國際戰略情勢變化不會停止。

至於斷交後的人員安排、館產處理等後續，吳釗燮說，陸續進行中，希望很快有結果，若有重大事項也會跟國人報告。

吳釗燮並提及，最近在民主峰會上，政委唐鳳與駐美代表蕭美琴受邀致詞，為少數能夠致詞的代表之一，這是台灣同感驕傲的事，「我們台灣應該站在民主陣營」。

吳釗燮 尼加拉瓜 斷交

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