蔡英文指南韓開放萊豬有入CPTPP優勢 孫大千：大說謊家

南韓政府宣布啟動加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），蔡英文總統表示，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP，「韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口。」前立委孫大千批評，不斷用恐嚇和欺騙來掩蓋事實和真相，蔡英文根本就是一位大說謊家。

孫大千質問蔡英文，敢不敢回答這四個問題？第一，台灣已經開放萊豬進口將近一年了，為什麼到現在還沒有辦法加入CPTPP？第二，倘若開放萊豬進口是加入CPTPP的必要條件，為什麼民進黨不在開放當時就立即申請加入CPTPP？

孫大千接著表示，第三，南韓完全依靠美國駐軍來維護國家安全，所以當然對美國言聽計從，台灣有什麼必要要效法南韓，為什麼不可以走一條自己的路？第四，蔡英文有沒有對美國政府私下做出承諾，用開放萊豬進口來交換美國政府在台灣總統大選時的全面支持？