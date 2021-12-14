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【專家之眼】唐鳳被民主消失 蔡政府技術指導？

聯合報 / 楊穎超/銘傳大學副教授
外媒報導，民主峰會上，我國政務委員唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示不一樣顏色，導致發言畫面被卡，只剩聲音。圖／截自美國民主峰會影片
外媒報導，民主峰會上，我國政務委員唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示不一樣顏色，導致發言畫面被卡，只剩聲音。圖／截自美國民主峰會影片

錢復曾說「大陸政策是外交政策的上位政策」。蔡政府捨此不為，就要記得國際政治談的是實力，半分取巧不得。過去綠營談外交擅搞脫離現實的大內宣，最近「昇華」至精神勝利法，誰知唐鳳參加民主峰會畫面遭卡，像極對岸常被嘲笑的「和諧」路數，讓之前自我安慰說法被打臉。至於中華民國外交未來在哪裡？請蔡政府拿出主張。

綠營擅搞脫離現實的大內宣。從早期談我退出聯合國問題時，引美國一廂情願策略，罔顧中共採取的零和態度，硬說是領導人放棄以台灣名義留下；到後來批評馬政府活路外交喪失主權，說自己有辦法；執政後面對更無主權的斷交潮，前黨主席、國會領導人轉言：中華民國的邦交國少之又少時，台灣的邦交國就會出現。

上述說法認為，只要換了名字，我外交處境就會煥然一新。本來以為這就是綠營極限了。但政客亂扯的本事，總不會讓常看戲的人民失望。前日尼加拉瓜與我斷交，蔡英文總統歸因於威權陣營的壓力。她破格擢升的前外交青年才俊，目前正待更上層樓的地方菁英隨即表示，尼加拉瓜斷交台灣與兩岸因素比較無關，跟尼國自家的民主問題比較有關，直言「快走不送！」

他把問題歸咎於尼國政府體制。認為近年尼國正加快往專政路線前進，其內部體制影響對外關係，最終選擇在他們沒被受邀的民主高峰會當下斷交，這彰顯台灣與尼國價值的疏遠，以及尼國背離普世價值的結果。

在此語法裡，是我國民主導致此次斷交，外交失敗一變為光榮印記。外交青年才俊得到蔡政府重點培養，歷任黨政國安要職，理當有相對專業素養，但此發言卻讓一些台大教授等嫻熟外事者，聯想起扁朝前輩陳唐山面對外交挫敗時，形容某國「像鼻屎一樣小」的驚世名言。這種精神勝利法的阿Q態度，以及不是在交朋友，而是在得罪人的回應，讓人擔心這些人日後當權的國家前景。

其觀點問題很多。首先，國際政治講的是現實利害，如果此時突然大談斷交原因是理念價值，那西方國家過去與我斷交、目前也仍未復交，難道是彰顯西方過去與中共價值一致，以及現在我們仍未與普世價值合流的結果？

其次，尼國總統執政多年，我們過去經援協助他們往專政路線前進，斷交後才講些五四三，這有助紂為虐之嫌，更是馬後砲。而有無參與民主峰會也是牽拖：大約三分之一的受邀國被評為「部分自由」與「不自由」陣營。就連西方媒體也對美國邀請的參會標準表達不解。外交青年這麼強調峰會，恐怕只是藉機誇獎蔡政府，卻藐視自己的專業價值。

第三、尼國與我多年邦誼，還有上百位留學生在此。甚至最後一任大使李蜜娜也畢業於銘傳大學。尼國可以再次斷交，日後當然可以三度復交，外交青年這樣批評，話遲早會傳回尼國。他的說法只顧到蔡政府，卻不管國家長遠利益了。

本以為最近外交話題到此為止，不料情勢急轉直下，連外交青年誇稱受邀的民主峰會，也給我們穿小鞋。唐鳳在參會簡報的圖片中，把兩岸標示成不同顏色，白宮國安會為此憤怒地（angrily）聯繫國務院，使主持人再請唐鳳發言時，卡掉她的畫面，只留下聲音、寫著職銜的字卡，後面再補上一段免責聲明：在此小組討論上表達的任何意見都屬個人意見，不一定代表美國政府的觀點。

中共打壓中華民國不是新聞，但據說最挺我們的美國，最近才要跟中共全面競爭，卻連一張圖卡也怕成這樣。這種「和諧」手段，似乎忽略民主國家的表意自由。他們事後推給技術問題，但重要會議美國這麼不用心？螢幕分享功能無法使用卻有免責聲明？美國未來能挺台到什麼地步，恐怕引起台人更多疑慮。

蔡政府外交辦成這樣，有接班潛力的外交青年卻只會精神勝利法，還讓唐鳳真心換絕情。這種不顧現實、透過自欺、貶低他人來增加聲譽卻遭洗臉的態度並不足取。期待蔡政府有所作為，而栽培接班人，恐怕要更用心了。

斷交 青年 美國

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