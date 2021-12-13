侯友宜發表對公投的想法 陳玉珍：首尾兩端、不知所云

四大公投周六投票，被點名是藍營公投宣傳破口的新北市長侯友宜晚間在臉書發表1400字對「公投的想法」，又讓不少藍營支持者群起批評不知所云。立院國民黨團書記長陳玉珍晚間在臉書連發兩文意有所指表示，侯的表態是「首尾兩端」。

陳玉珍補充，所謂「首尾兩端」是出自「後漢書•西羌傳」，意指「形容躊躇不決，瞻前顧後的樣子。」兩端是指，「拿不定主意。在兩者之間猶豫不決動搖不定。」

陳玉珍表示，身為領導者，應勇於為自己意見發聲，不管是支持或反對，這樣才能帶領著追隨者前進，永遠只想兩面討好、明哲保身的人，不會得到真誠的尊重。

陳玉珍感嘆，她讀了四年的台大中文系，深自檢討「竟然寫不出像文言文一樣難懂的白話文」，「讀完別人的整篇文章」，就好像讀完諸葛亮的「出師表」，感想就是那最末兩句：「臨表涕泣，不知所云」。