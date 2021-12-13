公投前加強巡檢供電情況 台電：循大考、選舉前例

有關外界稱行政院副院長要求台電要保持電力穩定，台電表示，維持穩定供電是台電時時刻刻的任務，尤其每逢國內有考試、選舉、投票等重要活動，皆會成立應變小組並加派搶修人力加強設備巡檢，這次公投也比照辦理，行之有年，不需要過度解讀。

台電說明，公投將於12月18日舉行，台電將比照重要國家考試及選舉，加強辦理電力轉供方案規劃、人力整備與動員、緊急應變處置及通報作業，並於公投前針對投開票所供電設備進行巡檢及檢修工作，當日除總處將成立穩定供電應變小組，也配妥搶修人力將近2千人，也派人進駐公投場所現場，妥處突發停電事故，以確保投開票場所供電穩定，讓公投順利進行。