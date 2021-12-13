清泉崗產業園區開發爭議 立委批不要因顏家就沒聲音

台中清泉崗產業園區開發案爆出恐影響軍事飛航安全爭議後，時代力量立委陳椒華今再與台灣水資源保育聯盟舉行記者會指出，清泉崗產業園區未取得地下水權，卻以農業灌溉用充當工業用，環評書不實，但竟能通過環評初審，相關單位應盡速釐清。陳椒華也批評，台中顏家正是此開發公司的董事，有操控董事會嫌疑，台中市環保局不要因顏家就沒有聲音。

陳椒華表示，清泉崗產業園區開發案聲稱取得地下水權是「以農充工」，環評說明書出示的台中市水利局公文，只是許可海風段地主鑿井抽取地下水使用，由於目前仍是農牧用地，應是農業灌溉用的地下水權許可，卻遭開發單位以農業用地下水權用來充作產業園區的工業用地下水權，這不僅是魚目混珠，更是違反有刑責的環評法。

陳椒華呼籲，台中市政府應嚴審，勿對此案環說書裡的明顯錯誤視而不見，她也強調，開發單位說五案已申請並取得許可抽用地下水共計334.8 CMD（立方公尺／日），但不只沒有台中水利局同意開發單位可鑿井的文件，就算在「以農充工」的許可文件裡，也未見可抽用地下水334.8 CMD內容，且依據經濟部規定，新建產業園區用水量超過300CMD應提用水計畫，但環說書卻稱未達300CMD，屬於用水計畫書免審範圍，恐是刻意迴避須提交用水計畫給主管機關審查。

水利署組長王國樑表示，經向台中市府查證，確實有同意其中一筆地主申請農業用水鑿井興辦，但是以農業用水水權申請，若沒有轉變為工業用水，恐違反水利法規範。

台中市環保局簡任技正陳忠義表示，各界意見會向環評委員報告，目前只是通過專案小組初審，業者提出的環評承諾會在修正稿說明清楚，最後才會送環評大會審查。