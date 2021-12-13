快訊

四大公投 宋楚瑜表態：支持反萊豬、一好三公道

彭文正遭通緝爆「老母昏厥、女兒痛哭」 首度視訊開庭向法官求償200萬

台灣民主與否 馬英九：反駁我有證據嗎？

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
前總統馬英九回應中華亞太菁英交流協會13日公布的民調。（Photo by 林志怡／台灣醒報）
前總統馬英九回應中華亞太菁英交流協會13日公布的民調。（Photo by 林志怡／台灣醒報）

「誠信與誠實是企業倫理，也是政壇最需要的政治倫理。」前總統馬英九日前投書指控台灣陷入「不自由的民主」的九大證據，中華亞太菁英交流協會13日上午以「20到29歲年輕族群不認同此說法的比例高達七成六五」反駁此說法。馬於下午回應，直問，有反駁我任何一個證據嗎？強調自己舉證充分、言之有據。

馬英九反擊民調

國家建築金獎頒獎典禮於國軍英雄館舉行，馬英九抵達時進行媒體堵訪，被問及同日上午、對於中華亞太菁英交流協會民調的看法，但馬面帶疑惑回問媒體，「沒聽過。」

媒體補充詢問，民調指出，約七成的民眾認為台灣在民主表現領先，且六成六六不認同馬英九日前投書、指稱台灣已經是不自由的民主的說詞，再次詢問馬的看法。對此馬英九質問，「我舉出來的九個例子，有人駁斥過嗎？沒有吧？證據非常充分」，簡短回覆後直接進入會場。

狠酸政壇不誠實

馬英九於典禮致詞時則提到，這是他第七次出席，仍對建築金獎嚴謹的甄選過程印象深刻，誇獎金獎「走出冷氣房」、委員與學者親自拜訪工地建商，並提出建議的行動，認為金獎有效維護消費者權益、帶動建築產業良性發展。

但馬英九話鋒一轉提到，誠心與誠實是最重要的企業倫理，也是「政壇最需要的政治倫理，充滿謊言與造假的政壇要向各位學習」，強調本次獲獎的營利事業都要繳交消基會、公平會的處分紀錄，經協會法務核准通過才能受贈表揚，旨在「打造誠心誠實的社會。」

【更多精采內容，詳見

馬英九 倫理 建築

延伸閱讀

馬英九：陳吉仲這麼喜歡萊劑 我們給他多吃好不好？

【重磅快評】追殺能耐躍登國際 蔡總統也失了顏面

馬英九憂心停電：蔡政府還在反核 不知道以後怎麼辦？

謝龍介說吃萊豬睪丸會變小 馬英九：這方面我研究不多

相關新聞

民調七成六不認同台灣不民主 馬英九：沒聽過這家民調

前總統馬英九日前投書聯合報，舉九大證據指台灣陷入「不自由的民主」，引發熱議。馬英九今天出席國軍英雄館活動，被媒體問及中華...

【重磅快評】蔡英文埋單專機油料 蘇貞昌國庫黨庫不分

難道是蔡英文打臉蘇貞昌？國民黨立委陳以信本月三日在立法院質詢行政院長蘇貞昌，問他上月搭行政專機到台南宣講公投，「飛機油錢...

尼加拉瓜與我斷交 11名在台軍校指參交換學員生明起返國

尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。

四大公投表態 宋楚瑜：一好三公道 食安最重要

12月18日即將舉行四項公投案，親民黨主席宋楚瑜今天透過臉書表示，親民黨對4項公投案的立場為「一好三公道」，一好是支持反...

清泉崗產業園區開發爭議 立委批不要因顏家就沒聲音

台中清泉崗產業園區開發案爆出恐影響軍事飛航安全爭議後，時代力量立委陳椒華今再與台灣水資源保育聯盟舉行記者會指出，清泉崗產...

台灣民主與否 馬英九：反駁我有證據嗎？

「誠信與誠實是企業倫理，也是政壇最需要的政治倫理。」前總統馬英九日前投書指控台灣陷入「不自由的民主」的九大證據，中華亞太菁英交流協會13日上午以「20到29歲年輕族群不認同此說法的比例高達七成六五」反駁此說法。馬於下午回應，直問，有反駁我任何一個證據嗎？強調自己舉證充分、言之有據。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。