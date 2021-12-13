台灣民主與否 馬英九：反駁我有證據嗎？

「誠信與誠實是企業倫理，也是政壇最需要的政治倫理。」前總統馬英九日前投書指控台灣陷入「不自由的民主」的九大證據，中華亞太菁英交流協會13日上午以「20到29歲年輕族群不認同此說法的比例高達七成六五」反駁此說法。馬於下午回應，直問，有反駁我任何一個證據嗎？強調自己舉證充分、言之有據。

馬英九反擊民調

國家建築金獎頒獎典禮於國軍英雄館舉行，馬英九抵達時進行媒體堵訪，被問及同日上午、對於中華亞太菁英交流協會民調的看法，但馬面帶疑惑回問媒體，「沒聽過。」

媒體補充詢問，民調指出，約七成的民眾認為台灣在民主表現領先，且六成六六不認同馬英九日前投書、指稱台灣已經是不自由的民主的說詞，再次詢問馬的看法。對此馬英九質問，「我舉出來的九個例子，有人駁斥過嗎？沒有吧？證據非常充分」，簡短回覆後直接進入會場。

狠酸政壇不誠實

馬英九於典禮致詞時則提到，這是他第七次出席，仍對建築金獎嚴謹的甄選過程印象深刻，誇獎金獎「走出冷氣房」、委員與學者親自拜訪工地建商，並提出建議的行動，認為金獎有效維護消費者權益、帶動建築產業良性發展。

但馬英九話鋒一轉提到，誠心與誠實是最重要的企業倫理，也是「政壇最需要的政治倫理，充滿謊言與造假的政壇要向各位學習」，強調本次獲獎的營利事業都要繳交消基會、公平會的處分紀錄，經協會法務核准通過才能受贈表揚，旨在「打造誠心誠實的社會。」

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