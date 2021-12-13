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【重磅快評】蔡英文埋單專機油料 蘇貞昌國庫黨庫不分

聯合報 / 主筆室
國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢。國民黨立委陳以信質詢關切空軍行政專機使用狀況。圖／取自立法院直播畫面
國防部副部長王信龍上午列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢。國民黨立委陳以信質詢關切空軍行政專機使用狀況。圖／取自立法院直播畫面

難道是蔡英文打臉蘇貞昌？國民黨立委陳以信本月三日在立法院質詢行政院長蘇貞昌，問他上月搭行政專機到台南宣講公投，「飛機油錢是誰付的？」蘇貞昌不假思索回應「政府」，並強調「因為我在執行公務」；但事隔十天 ，國防部坦承有收到來自民進黨支付的款項，但金額不便說明。未知蔡英文事後付錢是否心甘情願，但至少證明蘇貞昌國庫、黨庫根本分不清楚。

陳以信本月三日和蘇貞昌有一番唇槍舌劍，陳質疑，依公投法規定，公投案成立後提案人或反方，經許可得設立辦事處，他問蘇「政府有設立辦事處嗎？」，蘇回應「當然反方不必設辦事處」、「行政院說明宣講是公務」，雙方一番你來我往激辯後，陳指前總統馬英九執政時，出席政黨活動都是國民黨出一半油錢，「現在民進黨是沒錢嗎？為什麼揩國家的油？」蘇則反嗆，國民黨才揩國家的油。

蘇貞昌所言，政府是公投當然反方、搭行政專機到處宣講公投是執行公務等說法，沒想到還有續集。國防部副部長王信龍今天列席立法院外交及國防委員會，為審查行政院函請審議「妨害兵役治罪條例刪除第21條條文草案」等案備詢，陳以信再度提問，蔡英文總統與蘇貞昌院長搭行政專機到全台各地跑公投宣講，專機油料費用誰埋單？

針對這個問題，國防部曾坦承專機油料都以公務預算支出，但這次王信龍表示，空軍有收到來自民進黨的款項，一 旁的空軍參謀長黃志偉也說，按派機規定，只要是非公務行程，都會繳費，從以前到現在都沒有改變，但金額不便說明。

軍方這一番說明，看似為總統府、行政院解套，意思是說「你看，民進黨都來繳費了，在野黨立委就別再吵了」，但細究內容，可以發現軍方其實是幫了民進黨的倒忙，反而坐實民進黨確實有揩國家的油之嫌。

第一、如果搭行政專機到處宣講公投真如蘇貞昌所言是「執行公務」，蔡英文實在不需要去付這筆油料錢，難不成這些行程並非「執行公務」，還是民進黨實在沒有把握，乾脆付錢了事？如果不是百分之百執行公務，那蘇貞昌說政府付油料錢，那不是揩國家的油，又是什麼？

再者，軍方在回應蔡、蘇有沒有付專機油料費時，曾說以公務預算支出。如果蔡總統和馬前總統一樣，一向公私分明，每次都繳一半油錢，為什麼軍方先前會說「以公務預算支出」，這不是要陷蔡總統於不義嗎？軍方會有這麼大的膽子嗎？

第三，如果蔡總統這次真的有付油料費，為昭公信，馬前總統都說付一半的錢，軍方應該就乾脆說明白，到底蔡總統是付了多少錢，過去使用行政專機的付費情形又是如何？蔡英文第一次當選總統時就承諾政策要開放、透明，對於這麼一點專機油料錢，總統和院長說的和做的不一樣，金額又不方便透露，這又是什麼開放、透明呢？

專機 蘇貞昌 民進黨

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