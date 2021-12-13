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林秉樞在台中榮總打第2劑特權莫德納？ 衛生局：殘劑
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞再爆疑打特權疫苗爭議，其中遭爆林秉樞10月5日在台中榮總接種第二劑莫德納，還扯出台中榮總院長陳適安曾在林母告別式贈花名單內；對此，台中榮發聲明表示，一、林員母親長期於本院門、急診、住院數十次，病故後送訃聞至本院，基於世俗禮儀送花籃致意，乃人之常情。二、林員至本院施打疫苗一切符合衛福部相關規定。台中市衛生局剛剛回應，經衛生局查辦，台中榮總說明林秉樞在台中榮總接種第二劑一切符合衛福部規定，台中市衛生局從系統查詢發現，林秉樞以「殘劑」身分接種。
台北市議員游淑慧昨臉書踢爆，質疑林秉樞疑似特權打疫苗，甚至懷疑林秉樞與台中榮總應該存在「人脈關係」。台議員徐巧芯今天也在臉書揭露「不演了新聞台」的爆料，表示林秉樞第二劑莫德納在10月5日台中榮總接種。
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