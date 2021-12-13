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林秉樞打特權莫德納 游淑慧點兩大疑點恐打臉台中榮總

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。本報資料照片
台北市議員游淑慧。本報資料照片

林秉樞遭爆特權打疫苗，台北市議員游淑慧今天再度在臉書提到，「說一個謊，就得用更多謊來圓。」游淑慧說，10月15日林秉樞施打第二劑莫德納，台中榮總居然說符合規定，「請問符合那條規定？」陳時中之前說林秉樞是透過一般平台施打，但7月15日、10月5日，43歲林秉樞就不符合一般平台的施打資格。部長自己不清楚自己的規定？

游淑慧今天也再度點出兩問題疑點，游說，就算台中榮總要以殘劑來硬拗，可是10月上旬、第十期，衛福部開放施打的是AZ第二劑， 就算有殘劑也是AZ，中榮是挪那個專案的莫德納給林秉樞？

至於第二個疑點，游問，榮總的殘劑都要從官網預約候補， 當天下午後才知道最後一瓶有無殘劑，一經通知要在一定時間內趕過來打。中榮敢出示林的電腦預約紀錄嗎？而且難道林秉樞「事先知道」他當天一定會有殘劑，所以先下台中等嗎？

至於一般平台，林的年紀不符。施打殘劑，也很難打到莫德納。游問，「林秉樞的疫苗那裡來的？」

游淑慧說，當8月、9月全台有百萬莫德納族都在苦苦等待第二劑，衛福部一直到10月22日才開始施打，林秉樞卻在10月5日、提前半個月就能打到，中榮一句符合規定就想呼攏？

游表示，台北市衛生局早上已經派員直接到小禾馨進行稽查，難道衛福部反而要敷衍了事、息事寧人嗎？除了喬自己疫苗外，有沒有幫別人喬，恐怕需要檢調進一步調查。

游淑慧也問，男友能優先打殘劑？那乾女兒、乾妹妹、乾媽能打嗎？「好遼闊的人與人的連結網」。

林秉樞 殘劑 游淑慧

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