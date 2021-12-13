促尼加拉瓜與我斷交 民調逾五成認為北京挑釁民主

尼加拉瓜10日宣布與我斷交，與北京復交；中華亞太菁英交流協會今發布民調及新聞稿指出，52.9%民眾認同「北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交，是對民主價值的挑釁」，32.8%民眾不認同此說法。

有關尼加拉瓜與我斷交的責任歸屬，27.1%受調民眾認為中國大陸為此負較多責任，其次是尼加拉瓜25.8%，11.3%受訪者認為台灣應負責任。

中華亞太菁英交流協會今天舉辦 「2021中國人權觀察」暨「美中互動下的兩岸關係」民調座談會，師範大學政治學研究所教授范世平主持，民進黨立委羅致政、台灣世代教育基金會執行長陳冠廷等人與會。

關於抵制北京冬奧，這分民調顯示，45.5%受調民眾認為應該響應國際採取抵制的外交措施，37.3%受訪者持相反意見。

羅致政會後受訪指出，從民調看得出來，台灣民眾對北京冬奧存在不同看法，還是願意給北京更多善意，同時也希望能不影響選手參賽的權益。

羅致政說，現在各國所謂外交抵制奧運的作法，大部分都以官員不出席的方式，而台灣的官員能不能出席北京冬奧，本身就是個問號，所以我方也不必急著此時用過大的政治動作去杯葛；從民調看得出來，多數民眾所關心的重點仍是選手權益。

至於蔡英文總統兩岸政策的滿意度，49.1%民眾感到滿意，37.8%不滿意，13.0%未表態。

中華亞太菁英交流協會新聞稿指出，依民調結果，對於台灣的民主現狀，近七成民眾認同台灣是民主領先的政體（68.9%），但不認同前總統馬英九投書論述台灣已是不自由的民主（66.6%）。此民調於本月10日至11日進行訪問，成功訪問1073位成年人。