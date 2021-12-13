快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尼加拉瓜與我斷交 11名在台軍校指參交換學員生明起返國

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。圖／取自立法院直播
尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。圖／取自立法院直播

尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。

尼加拉瓜政府日前宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。 這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與我國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是在奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間作成。而台尼之間有長期軍校與指參交換學員合作事宜。

王信龍上午在立法院備詢時回應國民黨立委馬文君質詢表示，我國原在尼加拉瓜有兩位受訓的軍校學生，現已返台，學籍不受影響。而國內總計有11位尼加拉瓜學員生，明（14）日起陸續返國。

而對於美國眾議院外委會主席下月將訪台，共軍會否再升高擾台架次？王信龍表示，我們會注意到，因現在共機擾台已是常態性，國軍全天候都在掌握。

尼加拉瓜 立法院 斷交

延伸閱讀

國防部副部長：行政專機使用費 空軍確實已收民進黨支付款項

12/18四大公投 國防部：國軍正常休假

全民防衛動員署30日掛牌 製發全民國防手冊談戰災避難

拒提供行政專機使用付費紀錄 軍方質疑藍委有政治目的

相關新聞

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以護理師男友身分接種

對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，除扯出網軍案外案，還被踢爆接種特權疫苗，北市衛生局今早派員至禾馨稽查，禾馨診所營運長林思...

林秉樞以護理師男友身分打殘劑？ 柯文哲嘆：這要怎麼管？

林秉樞再被爆特權疫苗爭議，幫林秉樞施打第二劑莫德納的禾馨診所對外表示，林是用殘劑施打，那時林是診所一位吳姓護理師的男朋友...

台灣十大政治領袖出爐 唯一女性盧秀燕穩坐「一姐」

根據網路媒體13日發布後蔡英文時期的台灣十大政治領袖顯示，新北市長侯友宜在入選32位政治人物中看好度第一，副總統賴清德第...

尼加拉瓜與我斷交 11名在台軍校指參交換學員生明起返國

尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。

7成支持台灣民主 認斷交大陸之過

日前馬前總統說「台灣是不自由的民主」，針對此議題，綠智庫中華亞太菁英交流協會13日公布民調結果，有7成民眾認為「台灣民主領先」，也有7成民眾反對馬英九說法。台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，「馬前總統對政情不了解，已經和年輕世代脫軌。」立委羅致政也認為，台灣早已民主化多年，馬前總統不該說出這種否定台灣民主的話。

北京用尼加拉瓜懲罰台灣 回馬槍刺美

美國宣布外交抵制北京冬季奧運會，舉行世界民主峰會「排中納台」，拜登政府連幾記重拳都衝中國而來，讓北京光火。北京回馬槍反擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。