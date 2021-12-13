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尼加拉瓜與我斷交 11名在台軍校指參交換學員生明起返國
尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。
尼加拉瓜政府日前宣布與中華民國斷絕外交關係，轉而承認中華人民共和國。 這是中美洲國家尼加拉瓜史上第二次與我國斷交，兩次相隔36年，而且決定都是在奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間作成。而台尼之間有長期軍校與指參交換學員合作事宜。
王信龍上午在立法院備詢時回應國民黨立委馬文君質詢表示，我國原在尼加拉瓜有兩位受訓的軍校學生，現已返台，學籍不受影響。而國內總計有11位尼加拉瓜學員生，明（14）日起陸續返國。
而對於美國眾議院外委會主席下月將訪台，共軍會否再升高擾台架次？王信龍表示，我們會注意到，因現在共機擾台已是常態性，國軍全天候都在掌握。
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