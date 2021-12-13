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林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

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林秉樞以護理師男友身分打殘劑？ 柯文哲嘆：這要怎麼管？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲(左二)今天被問到，當初開放殘劑是否被濫用？怎查同住家人？柯文哲今受訪回，「This is a good question」。圖／北市府提供
台北市長柯文哲(左二)今天被問到，當初開放殘劑是否被濫用？怎查同住家人？柯文哲今受訪回，「This is a good question」。圖／北市府提供

林秉樞再被爆特權疫苗爭議，幫林秉樞施打第二劑莫德納的禾馨診所對外表示，林是用殘劑施打，那時林是診所一位吳姓護理師的男朋友，是依殘劑施打原則，就是以診所還沒施打的家人為原則。台北市長柯文哲今天被問到，當初開放殘劑是否被濫用？怎查同住家人？柯文哲今受訪回，「This is a good question，這是一個好問題」。

記者再度追問，林秉樞以男友身放打疫苗，是否當初同住家人的信任原則被濫用？柯文哲則回應，「問題是要怎麼管誒？好啦，上工、上工。」

對於林秉樞爭議接二連三被爆出，柯文哲說，我跟你講，一個林秉樞每天不知要搞到什麼時候，還是那一句話，金流查了都知道，只是看他們敢不敢查？

林秉樞 柯文哲 殘劑

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