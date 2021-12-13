林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以護理師男友身分接種

對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，除扯出網軍案外案，還被踢爆接種特權疫苗，北市衛生局今早派員至禾馨稽查，禾馨診所營運長林思宏表示，林當時是以院內護理師同住男友身分接種，北市副市長黃珊珊則說，該怎麼就怎麼辦，不會特別針對個人。

北市議員游淑慧接獲檢舉，林秉樞於7月15日、10月5日分別在北市禾馨、台中榮總打莫德納疫苗，但當時只開放50歲以上長者，質疑43歲的林秉樞為特權施打。

北市發言人陳智菡今證實，林健保卡上沒有註記是第七類國安相關人員，但確實在7月15日曾於小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗，衛生局今早10時已派員前往了解狀況，經調查，林是因護理師女友關係才施打疫苗。

禾馨診所營運長林思宏表示，查證後得知，林秉樞是本院一位吳姓護理師的男友，由於診所醫療人員的同住對象會優先施打，以減少醫護人員感染機會，認為這部分是合法的，當時院所是可以決定施打對象，沒有問題。

黃珊珊前往中研院疫苗注射站視察時，被問到林秉樞接種疫苗部分，黃表示，還不太了解這起事件，但衛生局已前往查核，打疫苗都會有名單，7月時若要接種疫苗就要按照規定辦理，但診所還是有打殘劑的情況，若是打殘劑，林就有可能符合相關規定。

對於林以診所護理師同住家人身分接種是否符合規定？黃珊珊表示，這是醫療院所造冊問題，當時確實有開放同住家人優先接種。

沒有婚姻關係的同住者也符合接種資格？黃珊珊說，依照中央當時的規定，同住者就能接種，是否限於有婚姻關係，還要看中央規定，但記得是盡量從寬，畢竟是同住關係，為了保護醫療人員，當時規範確實比較寬鬆，其規範全國都是一致的。

後續是否會繼續追查？黃珊珊表示，只要有人檢舉都會按照規範去查證，查證後該怎麼辦就怎麼辦，不會特別針對個人。