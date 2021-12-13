台灣十大政治領袖出爐 唯一女性盧秀燕穩坐「一姐」

根據網路媒體13日發布後蔡英文時期的台灣十大政治領袖顯示，新北市長侯友宜在入選32位政治人物中看好度第一，副總統賴清德第二，民眾黨主席、台北市長柯文哲排名第三。台中市長盧秀燕名列第八，連續三次都是榜中唯一的女性政治人物，排名攀升，「一姐」地位穩固。

東森新媒體ETtoday民調中心最近的民調，了解民眾看好誰成為後蔡英文時期的政治領袖，12月6日至12月8日調查方式以「手機簡訊」進行，回收有效樣本數為1386份，問卷提供台灣目前最有知名度及影響力的32位政治人物名單，由受訪者選出十位。

民調結論，盧秀燕是十大中唯一的女性政治人物，2021年6月調查首次進榜，始終保持在十名以內，這次上升一名，排名第八，顯示盧秀燕具一定程度的人氣與看好度。

12月18日即將舉行全國四大公投，外界視為2022大選的重要指標，藍綠較勁過程，檯面上一線政治人物的態度備受關注，盧秀燕宣示對四大公投表態「對守護食安，守護人民健康，守護環境生態，有利民眾節省時間的主張，她都支持！」民調觀察指出，盧被視為維持六都市長中立性，適度表態獲泛藍與部分中間選民認同。

這份民調調查期間於2021年12月6日至12月8日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」。回收有效樣本數為1386份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.63%。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（110年10月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。