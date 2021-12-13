快訊

第22號颱風「雷伊」生成 最新路徑、對台影響曝光

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以「護理師男友身分」接種

7成支持台灣民主 認斷交大陸之過

台灣醒報 / 記者鄧玉瑩╱台北報導
台灣世代智庫執行長陳冠廷(左一)認為，台灣年輕世代已經發展出自己獨立的思考與想法（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）
台灣世代智庫執行長陳冠廷(左一)認為，台灣年輕世代已經發展出自己獨立的思考與想法（Photo by 鄧玉瑩／台灣醒報）

日前馬前總統說「台灣是不自由的民主」，針對此議題，綠智庫中華亞太菁英交流協會13日公布民調結果，有7成民眾認為「台灣民主領先」，也有7成民眾反對馬英九說法。台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，「馬前總統對政情不了解，已經和年輕世代脫軌。」立委羅致政也認為，台灣早已民主化多年，馬前總統不該說出這種否定台灣民主的話。

7成認同台灣民主

中華亞太菁英交流協會13日公布「2021中國人權觀察」暨「美中互動下的兩岸關係」民意調查結果。針對台灣民主現狀，近7成民眾認為台灣是民主領先的政體(68.9%)，不認同前總統馬英九投書論述台灣已經是不自由的民主(66.6%)，就美國沒有邀請中國參加民主峰會的態度，69.4%民眾表示認同，原因北京是共產專制且有人權迫害問題。

台灣世代智庫執行長陳冠廷認為，台灣年輕世代已經發展出自己獨立的思考與想法，同時也注意到台灣需面臨的國際局勢、經貿等問題，不但要強化自己、發展軟實力，也要讓國際社會看見，肯定台灣。反觀馬前總統全面否定台灣並說不自由的說法，無法得到大多數人的認同。

斷交非台灣之過

針對尼加拉瓜與我國斷交事件，27.1%民眾認為中國要負責，其次是尼加拉瓜，認為台灣要負責有11.3%。有52.9%民眾認為「北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交，是對民主價值的挑釁」，有32.8%民眾不認同。

不過台灣適逢斷交與中國被外交抵制期間，48.3%民眾不認同政治人物參與海峽論壇，另有28.5%認同。整體而言，近5成民眾滿意蔡英文兩岸政策，37.8表示不滿。

中華亞太菁英交流協會教授王智盛表示，美中雙方最近針對人權議題過招不斷，美國率先宣布以外交抵制北京冬奧、召開「全球民主峰會」，並邀請台灣政務委員唐鳳及駐美大使蕭美琴與會；北京方面卻對台灣毫不手軟持續施壓，誘使多明尼加與我斷交、舉辦「海峽論壇」等。結果民調顯示，台灣民眾並未因此對政府失去信心。

這份問券是10日至11日2天進行電話抽樣，訪問1073位成年人。

【更多精采內容，詳見

斷交 北京冬奧 菁英

延伸閱讀

民主峰會唐鳳畫面被消失？羅致政：不影響台美實質關係

尼加拉瓜外交轉向 歐盟：有意與台合作與交流

郝龍斌：民進黨抗中害台 所以尼加拉瓜跟我們斷交了

尼加拉瓜與台斷交 黃偉哲公投晚會透露最嘔「這件事」

相關新聞

林秉樞特權疫苗？禾馨證實：以護理師男友身分接種

對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，除扯出網軍案外案，還被踢爆接種特權疫苗，北市衛生局今早派員至禾馨稽查，禾馨診所營運長林思...

林秉樞以護理師男友身分打殘劑？ 柯文哲嘆：這要怎麼管？

林秉樞再被爆特權疫苗爭議，幫林秉樞施打第二劑莫德納的禾馨診所對外表示，林是用殘劑施打，那時林是診所一位吳姓護理師的男朋友...

台灣十大政治領袖出爐 唯一女性盧秀燕穩坐「一姐」

根據網路媒體13日發布後蔡英文時期的台灣十大政治領袖顯示，新北市長侯友宜在入選32位政治人物中看好度第一，副總統賴清德第...

尼加拉瓜與我斷交 11名在台軍校指參交換學員生明起返國

尼加拉瓜日前宣布與我斷交，國防部副部長王信龍今在立法院表示，尼國在台有11位軍校交換學員生，將自明（14）日起陸續返國。

7成支持台灣民主 認斷交大陸之過

日前馬前總統說「台灣是不自由的民主」，針對此議題，綠智庫中華亞太菁英交流協會13日公布民調結果，有7成民眾認為「台灣民主領先」，也有7成民眾反對馬英九說法。台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，「馬前總統對政情不了解，已經和年輕世代脫軌。」立委羅致政也認為，台灣早已民主化多年，馬前總統不該說出這種否定台灣民主的話。

北京用尼加拉瓜懲罰台灣 回馬槍刺美

美國宣布外交抵制北京冬季奧運會，舉行世界民主峰會「排中納台」，拜登政府連幾記重拳都衝中國而來，讓北京光火。北京回馬槍反擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。