7成支持台灣民主 認斷交大陸之過

日前馬前總統說「台灣是不自由的民主」，針對此議題，綠智庫中華亞太菁英交流協會13日公布民調結果，有7成民眾認為「台灣民主領先」，也有7成民眾反對馬英九說法。台灣世代智庫執行長陳冠廷表示，「馬前總統對政情不了解，已經和年輕世代脫軌。」立委羅致政也認為，台灣早已民主化多年，馬前總統不該說出這種否定台灣民主的話。

7成認同台灣民主

中華亞太菁英交流協會13日公布「2021中國人權觀察」暨「美中互動下的兩岸關係」民意調查結果。針對台灣民主現狀，近7成民眾認為台灣是民主領先的政體(68.9%)，不認同前總統馬英九投書論述台灣已經是不自由的民主(66.6%)，就美國沒有邀請中國參加民主峰會的態度，69.4%民眾表示認同，原因北京是共產專制且有人權迫害問題。

台灣世代智庫執行長陳冠廷認為，台灣年輕世代已經發展出自己獨立的思考與想法，同時也注意到台灣需面臨的國際局勢、經貿等問題，不但要強化自己、發展軟實力，也要讓國際社會看見，肯定台灣。反觀馬前總統全面否定台灣並說不自由的說法，無法得到大多數人的認同。

認斷交非台灣之過

針對尼加拉瓜與我國斷交事件，27.1%民眾認為中國要負責，其次是尼加拉瓜，認為台灣要負責有11.3%。有52.9%民眾認為「北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交，是對民主價值的挑釁」，有32.8%民眾不認同。

不過台灣適逢斷交與中國被外交抵制期間，48.3%民眾不認同政治人物參與海峽論壇，另有28.5%認同。整體而言，近5成民眾滿意蔡英文兩岸政策，37.8表示不滿。

中華亞太菁英交流協會教授王智盛表示，美中雙方最近針對人權議題過招不斷，美國率先宣布以外交抵制北京冬奧、召開「全球民主峰會」，並邀請台灣政務委員唐鳳及駐美大使蕭美琴與會；北京方面卻對台灣毫不手軟持續施壓，誘使多明尼加與我斷交、舉辦「海峽論壇」等。結果民調顯示，台灣民眾並未因此對政府失去信心。

這份問券是10日至11日2天進行電話抽樣，訪問1073位成年人。

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