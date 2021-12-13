屏東縣長接班說引議論 潘孟安今澄清是「接棒」

屏東縣長潘孟安任期將屆，昨在屏東縣內埔鄉參加立委伍麗華、周春米舉辦公投說明會時，二度表態說，縣長請大家支持周春米「接班」。由於「接班」一詞引來議論，潘孟安今天澄清說，他昨是說「接棒」，希望把屏東價值創造接棒，不知道怎麼會傳「接班」說法。

下屆縣長選舉，屏東縣立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄參加黨內初選，潘孟安昨在現場說，這是艱難決定，手心手背都是肉，要延續屏東價值，要交給對縣政熟悉，這幾年來惦惦做，願意為屏東打拚、為屏東流汗的人，請大家支持周春米接班。

對於「接班」說法，立委鍾佳濱說，按民主進步黨傳統，即將卸任縣市長會以「交棒」，給下一位黨正式提名的候選人，目前黨內還在初選，現在喊出「接班」一說，似不符台灣社會對民主的認知，他也推測可能是一時口誤。

立委莊瑞雄說，全黨都為台灣生存發展的公投案打拚，「潘縣長是不是太著急發布指定接班人了？」我們敬佩的曹老師（曹啟鴻），如果當年他也搞指定接班人這套，今天的縣長就不是潘孟安，民主才是民進黨的DNA，屏東未來是縣民決定不能被指定，下一棒縣長應是超越過去、超越現在，打破站尾包衰，讓屏東好酒沉甕底。

對於接班、接棒說法，周春米說，重點不是在說文解字打轉，縣長潘孟安表達的是希望縣政延續，可以交棒給為屏東努力付出最多的人，延續屏東的品牌與可貴的屏東價值。台灣是民主社會，民主社會下不會有人覺得誰是指定接棒，最重要的是縣民的認可，大家也都繼續努力爭取縣民支持，感謝潘孟安的肯定，她相信選民也一定可以看見自己一路以來為屏東的努力與付出。

潘孟安說，現階段拚公投為主，這是台灣大事，昨天在演講場，提到任期到了有感而發面對鄉親，希望能將屏東價值創造接棒，不知道怎麼會有接班說，接班是帝國封建時期政策，經過數十年民主淬煉，不可能去提，「希望屏東價值一棒接一棒」，屏東價值延續才是重要，現階段回歸正題，縣政推動、公投為主，避免模糊焦點。