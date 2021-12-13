快訊

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

直播／新增5例境外 無本土及死亡案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民主峰會唐鳳被消失？外交部：技術問題 台美關係穩固

聯合報 / 記者張加／即時報導
行政院政務委員唐鳳日前參加美國「民主峰會」座談場次。圖／截自美國民主峰會影片
行政院政務委員唐鳳日前參加美國「民主峰會」座談場次。圖／截自美國民主峰會影片

有關行政院政務委員唐鳳參加美國「民主峰會」座談場次結語部分沒有影像，外交部發言人歐江安今指出，美方已說明是技術問題，台美也已就該技術性問題充分溝通，雙方關係穩固友好。

美國總統拜登上周召開線上民主峰會，路透今引述知情人士說法報導，指唐鳳簡報使用的一張圖將台灣與中國大陸標示不同顏色引起美國官員驚愕，之後主持人請唐鳳發言時，畫面消失，只剩下聲音以及一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡。

對此，歐江安今天說，美方事後在第一時間已向我方說明，美方肯定唐鳳的專業能力，以及推動透明與開放政府的重要貢獻，並樂見唐鳳在此次峰會分享資訊。

歐江安表示，唐鳳的簡報資料，也按照主辦單位的建議，於會前就先行提交，並非臨時播出。

歐江安並說，有關螢幕畫面未正常播出一事，美方懇切說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用；「台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好」。

歐江安指出，這次事件是印證唐鳳在「民主峰會」分組座談主題「科技與民主」所傳遞的核心訊息，也就是全球民主國家應該團結合作，透過數位科技，共同反制錯假訊息對民主的危害，並加強媒體識讀及提供民眾正確資訊，以維護及促進彼此所珍視的自由、民主與人權等共享價值。

外交部再度感謝美方邀請唐鳳出席峰會，台灣樂願繼續與美國等民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛全球民主及區域和平穩定。

據路透報導，白宮沒有發表正式評論；美國國務院則稱螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡是個「無心之過」，一名發言人表示，「我們重視唐部長的參與，這展示台灣在透明治理、人權和打擊虛假消息問題上的世界級專業知識」。

唐鳳 美國 歐江安

延伸閱讀

英媒：疑地圖惹禍 傳白宮下令切斷台部長民主峰會畫面

民主峰會唐鳳畫面被消失？羅致政：不影響台美實質關係

民主峰會唐鳳被消失？ 路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

學生麻辣問變性 唐鳳：選擇女性但身體不好做「半套」

相關新聞

屏東縣長接班說引議論 潘孟安今澄清是「接棒」

屏東縣長潘孟安任期將屆，昨在屏東縣內埔鄉參加立委伍麗華、周春米舉辦公投說明會時，二度表態說，縣長請大家支持周春米「接班」...

民主峰會唐鳳畫面被消失？羅致政：不影響台美實質關係

據路透報導，我行政院政務委員唐鳳參與美國主辦的「民主峰會」時，其簡報一張圖片將台灣與中國大陸標示不同顏色，導致後續發言畫...

施暴案後開修法記者會 高嘉瑜：我是雙重被害人

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴，並傳出林手握高嘉瑜不雅影片要脅，高嘉瑜今開記者會指出，身為Deepfake與相關事件...

唐鳳失態撞上一中玻璃屋頂 民主峰會被消影 傷害台美互信

民進黨政府的行政院政務委員唐鳳在美國民主峰會視訊過程中消失了身影，唐鳳很可能是無心之過，也可能是有意為之，在美國主持的視訊會提中，偷渡了一張隱含著一中一台的圖表，這種行為，若是無心，就是缺乏外交素養，對主人失禮，若是刻意，就是對主人粗魯冒犯。

民主峰會唐鳳被消失？外交部：技術問題 台美關係穩固

有關行政院政務委員唐鳳參加美國「民主峰會」座談場次結語部分沒有影像，外交部發言人歐江安今指出，美方已說明是技術問題，台美...

國民黨團：蘇貞昌當完「國庫小偷」別再做「公投流氓」

四大功投倒數5天，針對行政院公投意見書在公報登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。國民黨團今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。