民主峰會唐鳳被消失？外交部：技術問題 台美關係穩固

有關行政院政務委員唐鳳參加美國「民主峰會」座談場次結語部分沒有影像，外交部發言人歐江安今指出，美方已說明是技術問題，台美也已就該技術性問題充分溝通，雙方關係穩固友好。

美國總統拜登上周召開線上民主峰會，路透今引述知情人士說法報導，指唐鳳簡報使用的一張圖將台灣與中國大陸標示不同顏色引起美國官員驚愕，之後主持人請唐鳳發言時，畫面消失，只剩下聲音以及一張寫著「台灣數位部長唐鳳」的字卡。

對此，歐江安今天說，美方事後在第一時間已向我方說明，美方肯定唐鳳的專業能力，以及推動透明與開放政府的重要貢獻，並樂見唐鳳在此次峰會分享資訊。

歐江安表示，唐鳳的簡報資料，也按照主辦單位的建議，於會前就先行提交，並非臨時播出。

歐江安並說，有關螢幕畫面未正常播出一事，美方懇切說明，這是因為峰會控制中心出現技術問題，導致螢幕分享功能無法使用；「台美雙方已就該技術性問題充分溝通，雙方互信堅實、關係穩固友好」。

歐江安指出，這次事件是印證唐鳳在「民主峰會」分組座談主題「科技與民主」所傳遞的核心訊息，也就是全球民主國家應該團結合作，透過數位科技，共同反制錯假訊息對民主的危害，並加強媒體識讀及提供民眾正確資訊，以維護及促進彼此所珍視的自由、民主與人權等共享價值。

外交部再度感謝美方邀請唐鳳出席峰會，台灣樂願繼續與美國等民主夥伴深化合作，共同對抗威權主義的擴張，捍衛全球民主及區域和平穩定。

據路透報導，白宮沒有發表正式評論；美國國務院則稱螢幕共享的「混亂」導致畫面被卡是個「無心之過」，一名發言人表示，「我們重視唐部長的參與，這展示台灣在透明治理、人權和打擊虛假消息問題上的世界級專業知識」。