國民黨團：蘇貞昌當完「國庫小偷」別再做「公投流氓」

四大功投倒數5天，針對行政院公投意見書在公報登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。國民黨團今上午舉行記者會，痛批行政院長蘇貞昌「偷完國庫」、濫用行政資源在全國各地參加反公投宣講，現在又大搞文字遊戲，在公投意見書內恐嚇人民是「公投流氓」。

國民黨立院黨團總召費鴻泰表示，根據公投法第17條，行政院可以對公投寫意見書，但直接說自己是反方角色，這是不行的；用政府預算、人民的錢去做反公投宣傳，就是「國庫小偷」。而且，寫意見書就算了，還在內容加註公投過了行政命令不可收回，這就是在耍公投的流氓。

費鴻泰說，現在已經花了8.6億來辦公投，而行政院又花了多少錢去買廣告？「你把人民當空氣、當塑膠嗎？」

國民黨立委洪孟楷呼籲行政院，別再放話說公投過了都不一定能阻止原本吃萊豬的行政命令，這是天大的謊言。他強調，公投絕對有效，是直接民權的展現；此外，還有些民眾還沒收到投票通知單，希望政府趕快寄發，但他也提醒，即便沒收到通知單，1218只要年滿18歲、帶身分證就可以去投票。

國民黨團書記長陳玉珍說，中選會是獨立單位，面對政府寫出這樣的意見書，是應該要表示意見的，但很遺憾，中選會已經變成東廠。而政府在公投結果還沒出來前就做出這種恐嚇人民的行為，面對這種假民主、真獨裁的政府，只能用更多的同意票去告訴政府，人民才是國家的主人。

費鴻泰最後呼籲民進黨、行政院，不要玩文字遊戲，無視法律規範。2018年通過許多公投，但民進黨政府視而不見，不按照公投結果去執行，違反公投法前科太多，所以大家一定要踴躍出來投票，如果通過政府無視公投法律存在，人民絕對不會對你再這麼客氣，「蘇貞昌做完國庫小偷，不要再去當公投流氓、政治流氓」。